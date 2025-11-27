Türkiye'den AB'ye fasıllar açılsın çağrısı! İtalya'dan destek mesajı

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, başkanlığında; AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet Fethan Baykoç, CHP Düzce Milletvekili Talih Özcan, DEM Bitlis Milletvekili Semra Çağlar Gökalp ve MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir'den oluşan TBMM Dışişleri Komisyonu heyeti, iki günlük resmi temasları kapsamında; NATO PA İtalya Delegasyonu Başkanı Lorenzo Casa, İtalya Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Giulio Tremonti ve komisyonu üyeleri, Türkiye-İtalya Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Giulia Pastorella, Parlamentolararası Birlik (PAB) İtalyan Grubu Başkanı Senatör Pier Ferdinando Casini ile görüştü.

Komisyon Başkanı Oktay, Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği'nde, temaslarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Oktay, İtalyan mevkidaşları ve muhataplarıyla Türkiye-İtalya ilişkilerinden Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ve NATO bağlamındaki ilişkilere, Rusya-Ukrayna Savaşı, Kıbrıs meselesi, Suriye, Libya, Gazze, Balkanlara kadar çok sayıda konuyu etraflıca ele aldıklarını anlattı.

"Son dönemde Türkiye-İtalya ilişkileri çok ciddi şekilde gelişmekte" diyen Oktay, bunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Meloni arasındaki iyi diyaloğun da rol oynadığını belirtti.

Fuat Oktay, liderler sayesinde ilişkilerin başka boyuta geçtiğini dile getirerek "Bölgede gelişen olaylar da buna özellikle transatlantik boyutunda, Rusya-Ukrayna boyutunda, Akdeniz'de, Orta Doğu'da gelişen konular da aslında Türkiye-İtalya'yı birbirine daha da yaklaştırmış durumda." diye konuştu.

Oktay, kendilerinin de hükümetler nezdinde, devlet başkanları nezdinde devam eden ilişkileri parlamento boyutunda güçlendirme niyetinde olduklarını ve bu kapsamda Roma'ya geldiklerini kaydetti.

Buradaki görüşmelerin doğrudan ve samimi görüşmeler olduğunu anlatan Oktay, bir grubun Türkiye-İtalya ilişkilerin gelişmesinden memnun olduğunu ve Türkiye'nin AB güvenlik mimarisi de dahil, üyeliğe kadar destek vereceklerini belirttiğini ve bunun önemli olduğunu söyledi.

Oktay, parlamenter diplomaside tüm siyasi partilerden temsilcilerin olduğuna dikkati çekerek "Farklı fikirlerin ve farklı görüşlerin olduğu bir ortamda aslında sorunların veya fırsatların tartışılıyor olması çok kıymetli. Parlamenter diplomasi de bu anlamda zaten önem kazanıyor. İkinci grup vardı ki, orada da Türkiye'yle ilgili, gelişmelerle ilgili hatta iç politikayı da ilgilendiren konularda dahil, uluslararası alandaki politikalarla ilgilendiren konularda dahil bazı soruları olan, endişeleri olan kişiler de vardı." ifadelerini kullandı.

Oktay, bu endişeli gruba karşı çok açık ve net bir şekilde Türkiye'nin pozisyonunu aktardıklarını, dolayısıyla aile içerisindeki sorunların aileyi ilgilendirdiğini, Türkiye'nin demokratikleşme programını, Türkiye'nin kendi iç cephesini güçlendirmesiyle alakalı yürüttüğü 'Terörsüz Türkiye' sürecinden bahsettiklerini anlattı.

- "SAFE" KONUSU

Oktay, İtalya'dan Türkiye'nin AB üyeliğine olan desteği burada bir kez daha gözlemlediklerini belirterek "Ama genelde bir çifte standardı da görüyoruz. Yani NATO şemsiyesi altında güvenlik boyutunda tamamen bizim yanımızda olun ama AB'ye geldiği zaman 'biraz mesafeli olsak' daha iyi olur. Böyle bir şey olmaz. AB güvenlik mimarisini geliştirirken, siz Avrupa Güvenlik Eylem Programı'na (SAFE) Türkiye'yi mesafeli bıraktığınız zaman, o zaman NATO şemsiyesi altındaki Türkiye'nin vereceği destek arzu edilen boyutta olmayabilir." değerlendirmesini yaptı.

Buradaki temaslarında bu çifte standarda dikkati çektiklerini dile getiren Oktay, "Türkiye-Avrupa ilişkilerinin de sadece güvenlik boyutunda değil çok boyutlu ilerlemesi gerektiğini ifade ettik." dedi.

Oktay, vize konusundaki sıkıntıların hem iş dünyası hem turizm hem de eğitim-kültür alanlarında çözülmesi gerektiğini aktararak şöyle devam etti:



"Vize serbestisi buna dahildir. Gümrük Birliği'nin güncellenmesi de buna dahildir ama asıl olan, fasılların açılmasıdır. Türkiye-AB ilişkileri artık bir dertleşme, bir şikayet, bir soru cevaptan öteye gitmek zorunda."

- "AB'YE FASILLAR AÇILSIN" ÇAĞRISI

Oktay, fasılların açılması çağrısında da bulunarak "Var mı Türkiye ile ilgili bize söylediğiniz bir şeyiniz? Var. Peki o zaman buyurun ilgili fasıl hangisiyse açalım tekrar orada konuşalım, yapısal boyutta çözelim ve yürüyelim. Dolayısıyla buradan hem AB kazançlı çıksın hem Türkiye hem bölge. Dolayısıyla bu yaklaşımımızı da çok net bir şekilde ifade ettik." diye konuştu.

Fuat Oktay, görüşmelerin verimli olduğunu vurgulayarak sözlerini şöyle tamamladı:

"Hem benzer görüşlerin hem aykırı görüşlerin ifade edildiği ve bunların da çok açık ve net bir şekilde yine konuşulduğu bir ortam oldu. Farklı görüşleri konuşursunuz, tartışırsınız ama önemli olan sonucu dostane kapatmanızdır. Sonucu da dostane kapatmış olduk. Güzel bir ziyaret oldu."

