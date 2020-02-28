28 Şubat 2020 Cuma10:02 - Güncelleme: 28 Şubat 2020 Cuma 10:10

Dışişleri Bakanlığı, Doğu Akdeniz’deki sondaj faaliyetlerimiz nedeniyle Avrupa Birliği’nin iki TPAO yetkilimize yaptırım kararına tepki göstererek, "AB’nin 11 Kasım 2019 tarihli kararı uyarınca açıklanan bu yaptırımın bizim için hiçbir hüküm ve değeri yoktur." denildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Avrupa Birliği’nin (AB) 27 Şubat’ta ülkemiz aleyhine iki TPAO yetkilimizin isimlerini içeren yaptırım listesini onaylaması, birlik dayanışması kisvesi altında tarafgir ve hukuk tanımaz tutumunun yeni bir örneğidir.

AB’nin 11 Kasım 2019 tarihli kararı uyarınca açıklanan bu yaptırımın bizim için hiçbir hüküm ve değeri yoktur.

Ülkemizin ve Kıbrıs Türklerinin meşru hakları hilafına izlenen bu gayrı adil politika hem uluslararası hukuka hem AB müktesebatına aykırıdır.

AB’nin Rum/Yunan ikilisinin maksimalist deniz yetki alanı iddialarını, hangi kararı alırsa alsın, ülkemize dikte etmeye çalışması beyhudedir. AB uluslararası bir mahkeme gibi hareket edemez. Sınırlandırılmamış ihtilaflı deniz yetki alanlarını nihai deniz sınırları gibi gösteremez.

AB’nin Doğu Akdeniz konusunda işbirliği ve diyaloğu desteklemek yerine, Türkiye’nin ve Kıbrıs Türklerinin meşru haklarını yok sayması ve Rum/Yunan ikilisinin maksimalist iddialarının ve politikalarının esiri olması esef vericidir.

27 Şubat tarihli sözkonusu yaptırım kararı, Doğu Akdeniz’de hem kendi haklarımızı hem Kıbrıs Türklerinin haklarını korumak konusundaki kararlılığımızı etkilemeyecek, bilakis daha da güçlendirecektir. "