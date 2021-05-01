Türkiye'den Afganistan'a taziye mesajı

AA 01 Mayıs 2021 Cumartesi 09:47 - Güncelleme: 01 Mayıs 2021 Cumartesi 09:47

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Afganistan'da iftar saatinde gerçekleştirilen söz konusu bombalı saldırıda aralarında lise öğrencilerinin de bulunduğu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğinin ve yaralandığının büyük üzüntüyle öğrenildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Bu menfur terör saldırısının faillerini lanetliyor ve adalet önünde hesap vermelerini temenni ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifa dilenen açıklamada, dost ve kardeş Afgan halkına ve hükümetine taziyede bulunuldu.

Afganistan'da Logar vilayetinin merkezi Pul-i Alem şehrinde dün yerel saatle 19.00 sıralarında bomba yüklü araçla saldırı düzenlenmişti. Saldırıda en az 30 kişi yaşamını yitirmiş, 90'dan fazla kişi yaralanmıştı.