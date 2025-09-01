İSTANBUL 30°C / 20°C
İLETİŞİM VE KÜNYE

Güncel

Türkiye'den Afganistan'a taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'da meydana gelen depremde yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyulduğunu belirterek Afgan halkına başsağlığı diledi.

1 Eylül 2025 Pazartesi 13:02
Türkiye'den Afganistan'a taziye mesajı


Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'da meydana gelen depremde çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duyulduğunu bildirdi.

Bakanlıktan Afganistan'daki depreme ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

"Afganistan'ın Celalabad şehri yakınlarında dün gece meydana gelen depremde çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duyuyoruz." ifadesine yer verilen açıklamada, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dilenerek, Afganistan halkına başsağlığı dilekleri sunuldu.

- AFGANİSTAN'DAKİ DEPREM

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Afganistan'ın Pakistan sınırı yakınındaki Celalabad'ın 27 kilometre kuzeydoğusunda, 8 kilometre derinlikte 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurmuştu.

Yerel yetkililer, bunun, ülkeyi vuran en şiddetli depremlerden biri olduğunu bildirmişti.

Afganistan geçici hükümeti Sözcüsü Zabihullah Mücahid, düzenlediği basın toplantısında, dün gece meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremde can kaybının 800'ü, yaralı sayısının ise 2500'ü geçtiğini duyurmuştu.

Popüler Haberler
