Türkiye'den Afrin'e irfan hareketi

TÜRKİYE Cumhuriyeti tarafından görevlendirilen ekipler halkın inançlarını daha iyi yaşaması için büyük bir çalışma başlattı. Terör örgütlerinin propagandasına yılarca maruz kalan Bölge halkı asıl İslam’ın Osmanlı’da ve Türkiye’de yaşandığını gördü. Güvenlik güçlerinin Zeytin Dalı Harekatı ile terör örgütlerinden temizlediği bölgede, 15 Aralık 2018-21 Haziran 2019 tarihleri arasında birçok hizmetler gerçekleştirildi. Türkiye’nin bölgedeki irfan ve irşad faaliyetleri üzerine hazırlanan raporlara göre, Türk yetkilileri askeri harekatın ardından terörden arındırılan Afrin’de bölgeyi tanıma amaçlı ziyaretler yaptı. Türk görevliler her bölgeden halkla bir araya gelip halkın bilgi ve eğitim düzeyini öğrendi. Her bölgede halkın çok eksik olduğu konular üzerinde durdu. Çocukları ve yetişkinleri ayrı ayrı toplayarak her yaş grubuna uygun şekilde dini eğitim programları düzenledi.

BİRLİK VE BERABERLİK

Verilen eğitimler sadece dini bilgileri içermiyordu aynı zamanda bozuk terör örgütü (PYD, PKK,DEAŞ) fikirleri karşısında bilinçlendirme ve toplum arasında birlik ve beraberlik şuurunu uyandırmaya yönelik eğitimler gerçekleşti ve gerçekleşmeye devam edildi. Şu ana kadar ziyaret edilen bütün bölgelerdeki halk Trük görevlilere eği tim aldıkları yerlerde her zaman Osmanlı Devleti’nin işgalci bir devlet olduğunu, İslam’la hiçbir alakası olmadığını, Türkiye Cumhuriyeti’nin de dinsiz bir devlet olduğunu halka aşıladıklarını anlattıkları görüldü. Bölge halkı Türkiye Cumhuriyeti’nin bölgede yaptığı büyük hizmetler ve görevlilerin de halk ile iç içe olup gerçekleştirdikleri hizmetleri görünce asıl İslam’ın Osmanlı ve Türkiye’de yaşandığını, örnek alınması gerekilen bir millet olduğunu beyan etti. Bölge halkına Türkiye Cumhuriyeti’nin işgalci bir devlet olmadığını buraya işgal etmeye değil, nasıl ki Çanakkale’de Suriyeli kardeşlerimiz kan döküp şehit oldu, o gün hangi niyetle ordaydılar ise Türkiye de bugün aynı niyetle kardeşlik için, İslam dinimizin gereği için burada olduğunun fikri anlatıldı.

HALK GERÇEĞİ ÖĞRENDİ

Halk gerçekleri öğrenince, hakikati anladı. Gidilen köylerde Osmanlı döneminden kalan eserler ve camiler olduğunu görüldü. Afrin merkezine genellikle göç olduğu için karışık fikirler bulunduğu tespit edildi. Buna karşılık Kuran Kursu hocalarına Selefi, Radikal ve PKK, PYD, YPG, DEAŞ gibi terör örgütlerine karşı eğitimler verildi. Öğrenciler bunun üzerine yetiştirilmeye başlandı.

HİZMETLER YAPILDI

Türk görevlilerin tespitleri arasında Şeyhül Hadid bölgesinde rastladığımız halk arasında güneşe tapıldığı yer aldı. Güneş doğduğunda kalkıp güneşe bakarak kurt gibi uludukları görüldü. Bölgenin halkı terör örgütlerinden gördüğü zulümlerden dolayı çekingen davrandıklarını konuşmaya korktuklarını gören görevliler bu sebepten dolayı oranın hassasiyetine göre hizmetler yapıldı. Bülbül bölgesinde halktan bazı kişilerin ağaca taptığını, ağacın yanına geçip dua eder gibi ellerini açıp ibadet ettiklerine şahit olundu. Bölgede Selefilik, radikalcilik ve terör örgütü fikirleri PKK, PYD, DEAŞ’e karşı mücadele edecek hocalar yetiştirildi. Ramazan ayında birçok kez iftar programları düzenlendi. 35 eğitimli hocaya maaş bağlandı.