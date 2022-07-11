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Türkiye'den AİHM'in ''Osman Kavala'' kararına tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, AİHM'in Osman Kavala kararına tepki gösterdi. Açıklamada, 'Avrupa insan hakları sisteminin itibarının bir kez daha sorgulanmasına sebep olmuştur.' denildi.

11 Temmuz 2022 Pazartesi 13:18 - Güncelleme:
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Osman Kavala davasında Türkiye'nin AİHM kararlarına yönelik yükümlülüklerini yerine getirmediğine karar verildi.

Dışişleri'nden AİHM'in Osman Kavala kararına ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) Kavala kararının icrası hususunun Avrupa Konseyi (AK) Bakanlar Komitesi tarafından AİHM'e havale edilmesiyle ilgili Bakanlığımız görüşleri 2 Şubat 2022 tarihli açıklamamızla kamuoyuyla paylaşılmıştı.

Açıklamamızda, AİHM'in durumu hakkaniyetle değerlendirmesi ve ilk derece mahkemesi gibi hareket etmemesi yönündeki beklentimiz dile getirilmişti.

Süreç boyunca AK ile iletişimimiz devam etmiş; Adalet Bakanlığımız tarafından, adıgeçenin yargı sürecindeki gelişmeler hakkında düzenli bilgi sunulmuş, ayrıca adıgeçenin tutukluluğuyla ilgili olarak iç hukukta devam eden yargılama sonunda hüküm giydiği AİHM'e ve AK Bakanlar Komitesi'ne bildirilmişti.

Ancak ne yazık ki, AİHM konuyla ilgili olarak bugün (11 Temmuz) açıkladığı kararla beklentilerimizi boşa çıkarmış ve Avrupa insan hakları sisteminin itibarının bir kez daha sorgulanmasına sebep olmuştur.

Bundan sonraki aşamada süreci takip edecek olan AK Bakanlar Komitesi'nin, daha önce sergilediği tarafgir ve seçici yaklaşımı bir yana bırakarak, sağduyuyla ve bazı çevrelerin siyasi gündem yaratma arayışlarına mahal vermeksizin hareket etmesini bekliyoruz."

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