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Yunanistan'dan tehlikeli provokasyon! Türkiye açık açık uyardı: Gerginliği artırır

Yunanistan günlerdir bekliyordu, Türkiye Pazar akşamüstü sürenin bitmesine saatler kala Atina yönetimini ters köşede bırakan kararı ilan etti. Doğu Akdeniz'de hidrokarbon arayan Oruç Reis sismik araştırma gemisinin çalışma süresi, yeni NAVTEX ilanıyla dört gün daha uzatıldı. Türkiye'nin yeni NAVTEX ilanına karşılık veren Yunanistan, sıcak bölgede savaş gemileri ve jetlerin katılacağı bir tatbikata girişiyor. BBakan Akar, Yunanistan'ın, Oruç Reis araştırma gemisinin faaliyet alanı ile kısmen örtüşen bir bölgede saha ilan etmek suretiyle tatbikat icra edeceğini açıklamasını, iyi komşuluk ilişkileri ve denizcilik kurallarıyla bağdaşmayan, seyir emniyetini tehlikeye atan ve gerginliği artıran bir faaliyet olarak değerlendirdi.

24 Ağustos 2020 Pazartesi 17:50 - Güncelleme: 24 Ağustos 2020 Pazartesi 18:19
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Yunanistan’ın, Türkiye’nin Meis adası açıklarında petrol ve doğalgaz arama amaçlı sismik araştırmalarını genişletmek için yayımladığı Navtex’e karşılık olarak bir Navtex yayımladığı belirtildi.

Söz konusu Navtex, yarın yürürlüğe girecek ve 27 Ağustos’a kadar geçerli olacak. Navtex; Girit, Kerpe, Rodos ve Meis’in güneyini kapsıyor.

Türkiye, Oruç Reis gemisi için ilan ettiği Navtex’i 27 Ağustos’a kadar uzatma kararı almıştı.


BAKAN AKAR'DAN YUNANİSTAN'I UYARDI

Bakan Akar Yunanistan’ın, Oruç Reis araştırma gemisinin faaliyet alanı ile kısmen örtüşen bir bölgede saha ilan etmek suretiyle tatbikat icra edeceğini açıklamasını, iyi komşuluk ilişkileri ve denizcilik kurallarıyla bağdaşmayan, seyir emniyetini tehlikeye atan ve gerginliği artıran bir faaliyet olarak değerlendirdi.

NAVTEX NEDİR?

Navtex, denizcilere, meteoroloji tahminleri, seyir bilgileri, aciliyet, emniyet ve denizde çalışma yapılan sahalar hakkında bilgi veren haberleşme cihaz sistemidir.

Ülkelerin Deniz Kuvvetleri, denizlerde yapacağı eğitim ve tatbikatların bilgisini önceden bu yolla duyurularak, bu sahalara girilmemesi konusunda uyarılarda bulunuyor.

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