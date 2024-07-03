Türkiye'den UEFA'nın skandal Merih Demiral kararına peş peşe tepki: Irkçılık arayanlar Avrupa'da son seçim sonuçlarına odaklansın

UEFA ve Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser'in A Milli Futbol Takımı oyuncusu Merih Demiral'ın yaptığı 'Bozkurt' işaretine ilişkin açıklamaları ve kararına Türkiye'den peş peşe tepki yağdı.



BAHÇELİ'DEN, UEFA'NIN MİLLİ FUTBOLCU MERİH DEMİRAL HAKKINDAKİ DİSİPLİN SORUŞTURMASINA TEPKİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün akşam attığı gol ve oynadığı futbolla milletimizin takdirini ve haklı övgüsünü kazanan Merih Demiral evladımızın gol sevincini 'bozkurt' işaretiyle paylaşması, anlaşılan içimizde ve dışımızda pek çok hastalıklı çevreyi rahatsız etmiş, bu suretle farklı arayış ve açıklamaların bahanesi olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Türk ve Türkiye husumeti aşikar olan dahili odakların yanı sıra UEFA'nın da bu şer kervana iştirakinin son derece yanlı ve yanlış olduğunu belirten Bahçeli, şunları kaydetti:

"Merih evladımızın fileleri havalandırmasını müteakiben yaptığı 'bozkurt' işareti Türk milletinin dünyaya mesajı olup, UEFA'nın bu kapsamda soruşturma başlatması hem maksatlı hem de son günlerde tehlikeli şekilde mesafe alan zincirleme provokasyonların bir ara istasyonudur.

UEFA'nın başlattığı soruşturmayı kınamakla birlikte sahadaki mücadelemizin masa başında heder edilmemesi için herkesin, her insanımızın sağduyulu ve soğukkanlı davranması milli bir zarurettir. Her zeminde ülkemizin önünü kesmek, iç huzur ve barış ortamımızı bulandırmak isteyen fırsat düşkünlerinin tahrik ve tacizlerine kapılmamak ortak sorumluluğumuzdur."

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK: IRKÇILIK VE FAŞİZM ARAYANLAR AVRUPA'DAKİ SEÇİM SONUÇLARINA ODAKLANMALI

AK Parti sözcüsü Ömer Çelik: Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser'ın Milli futbolcumuz Merih Demiral'ın gol sevincini hedef alarak yaptığı açıklama ve UEFA'nın başlattığı soruşturma kabul edilemez. Irkçılık ve faşizm arayanların Avrupa'da son zamanlarda farklı ülkelerdeki seçim sonuçlarına odaklanmaları yerinde olacaktır.

VARANK'TAN, ALMAN BAKAN FAESER'E TEPKİ

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser'in, A Milli Futbol Takımı oyuncusu Merih Demiral'ın yaptığı 'Bozkurt' işaretini ırkçılık olarak nitelendirmesine tepki gösterdi. Varank, "Milli futbolcumuzun gol sevincini 'ırkçılık' olarak niteleyenler önce kendi tarihlerine baksınlar" dedi.

Almanya İçişleri Bakanı Faeser, A Milli Futbol Takımı oyuncusu Merih Demiral'ın, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Avusturya'yı 2-1 mağlup ettikleri karşılaşmada yaptığı 'Bozkurt' işareti ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Faeser, "Aşırı sağcı Türklerin sembollerinin stadyumlarımızda yeri yoktur. Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ırkçılık platformu olarak kullanılması kesinlikle kabul edilemez. UEFA'nın konuyu araştırıp yaptırımları değerlendirmesini bekliyoruz" dedi.

'KENDİ TARİHLERİNE BAKSINLAR'

Mustafa Varank, Faeser'in bu açıklamasını kendi sayfasında paylaşarak, "Merih'in gol sevinci bu topraklara ait bir değerdir. Futbolcumuzla gurur duyuyoruz ve her daim yanındayız. Milli futbolcumuzun gol sevincini 'ırkçılık' olarak niteleyenler önce kendi tarihlerine baksınlar. LGBT propagandasını ayakta alkışlayanların ya da PKK'ya selam duranların Türk'ü hazmetmesini zaten beklemiyoruz" ifadelerini kullandı.