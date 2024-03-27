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Türkiye'den Almanya'daki PKK provokasyonuna tepki: Tahrik amaçlı eylemlere müsaade etmeyin

Almanya'da terör örgütü PKK yandaşları Türkiye'nin Hannover Başkonsolosluğu binasına saldırdı. Saldırıyla ilgili Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Köşeye sıkışmış olan terör örgütü PKK'nın Avrupa'daki Türk toplumunu huzursuz etmeye dönük eylemlerinin arttığı görülmektedir. Saldırının ardından, Alman yetkililerle temas edilerek vatandaşlarımızın ve diplomatik misyonlarımızın güvenliğinden Alman makamlarının sorumlu olduğu hatırlatılmış, Avrupa'daki Türk toplumunu tahrik amaçlı eylemlere müsaade etmemeleri gerektiği aktarılmıştır.' denildi. Öte yandan diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi ile Türkiye'nin Hannover Başkonsolosluğu'na yapılan saldırıyla ilgili bir görüşme gerçekleştirildi.

AA27 Mart 2024 Çarşamba 10:32 - Güncelleme:
Türkiye'den Almanya'daki PKK provokasyonuna tepki: Tahrik amaçlı eylemlere müsaade etmeyin
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Almanya'da terör örgütü PKK yandaşlarının Türkiye'nin Hannover Başkonsolosluğu binasına saldırdıkları bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, gece Hannover'de terör örgütü PKK'ya destek yürüyüşü düzenlendi ve oradan ayrılan 12 PKK yandaşı Hannover Başkonsolosluğuna gelerek sert cisimlerle binanın camlarını kırmaya çalıştı.

Saldırganlar, Başkonsolosluğun ana giriş bölümündeki camı çatlattıktan sonra hızlıca kaçtı.

Hannover Başkonsolosu Özge Gül Kaya'nın saldırı sonrası Alman makamlarından hem Başkonsolosluk hem de Türk sivil toplum kuruluşlarına ait mekanlarda güvenlik önlemlerinin artırılmasını istediği öğrenildi.

Öte yandan, Hamburg'da da dün gece PKK yandaşlarının polis eşliğinde, Belçika'daki terör örgütü sempatizanlarına destek yürüyüşü düzenledikleri belirtildi.

TÜRKİYE'NİN HANNOVER BAŞKONSOLOSLUĞU'NA SALDIRIYLA İLGİLİ ALMANYA BÜYÜKELÇİSİ İLE GÖRÜŞÜLDÜ

Diplomatik kaynaklar, terör örgütü PKK yandaşlarının Türkiye'nin Hannover Başkonsolosluğu binasına saldırı düzenlemesinin ardından, Türk diplomatların Hannover'de yerel makamlarla ve Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz ile görüşmeler yaptığını bildirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Türk diplomatlar, Almanya'nın Hannover kentinde Başkonsolosluğa yapılan saldırıya ilişkin, dün gece Hannover'de yerel makamlarla görüşmeler yaptı. Bugün ise Ankara'da, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz ile görüşüldü.

Kaynaklar, Almanya'nın başkenti Berlin'de de bir girişimde bulunulacağını kaydetti.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN HANNOVER BAŞKONSOLOSLUĞUNA SALDIRIYA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı, PKK terör örgütü destekçilerinin Hannover Başkonsolosluğuna saldırısına ilişkin, "İlgili ülkelerden beklentimiz, terör örgütü destekçilerinin eylemlerine izin verilmemesi ve saldırganların bir an önce adalet önüne getirilmesidir" dedi.

Dışişleri Bakanlığı, PKK terör örgütü destekçilerinin Hannover Başkonsolosluğuna saldırısı hakkında açıklamalarda bulundu.

26 Mart gecesi PKK terör örgütü destekçileri tarafından Hannover Başkonsolosluğunun giriş kapısına bir saldırı düzenlendiği, olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı belirtilen açıklamada, "Saldırının ardından Alman yetkililerle temas edilerek vatandaşlarımızın ve diplomatik misyonlarımızın güvenliğinden Alman makamlarının sorumlu olduğu hatırlatılmış, Avrupa'daki Türk toplumunu tahrik amaçlı eylemlere müsaade etmemeleri gerektiği aktarılmıştır. Köşeye sıkışmış olan terör örgütü PKK'nın Avrupa'daki Türk toplumunu huzursuz etmeye dönük eylemlerinin arttığı görülmektedir. Vatandaşlarımızın sağduyusu sayesinde bu provokasyonlar daha büyük olaylara dönüşmemiştir. İlgili ülkelerden beklentimiz, terör örgütü destekçilerinin eylemlerine izin verilmemesi ve saldırganların bir an önce adalet önüne getirilmesidir" ifadelerine yer verildi.

OLAY

Edinilen bilgiye göre, dün gece Hannover'de terör örgütü PKK'ya destek yürüyüşü düzenleyen 12 PKK yandaşı, yürüyüş sonrası Hannover Başkonsolosluğuna gelerek binanın camlarını sert cisimlerle kırmaya çalıştı.

Saldırganlar, Başkonsolosluğun ana giriş bölümündeki camı çatlattıktan sonra hızlıca kaçtı.

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