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Güncel

Türkiye'den Azerbaycan tezkeresi kararı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Mehmetçik, Rusya ile kurulacak ortak merkezde ve bu merkezin icra edeceği faaliyetlerde 1 yıl süre ile görev yapacaktır' denildi.

22 Kasım 2020 Pazar 10:52 - Güncelleme: 22 Kasım 2020 Pazar 11:02
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Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasından öne çıkan başlıklar:

"Son bir ayda 8'i büyük, 23'ü orta çaplı 31 operasyonda 80 terörist etkisiz hale getirildi."

"Pençe operasyonlarında bugüne kadar 348 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlar sonucu teslim olan ve kaçan terörist sayısında artış oldu"

"(Azerbaycan tezkeresi) Mehmetçik, Rusya ile kurulacak ortak merkezde ve bu merkezin icra edeceği faaliyetlerde 1 yıl süre ile görev yapacaktır"

"TSK, Ege ve D. Akdeniz'de ülkemizin ve KKTC'nin hak ve menfaatlerini korumaya, Kıbrıs Adası'nda barış ve güvenliğin teminatı olmaya devam edecek"

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