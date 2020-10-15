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TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan'a gidecek

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in davetlisi olarak 18-20 Ekim 2020 tarihleri arasında Azerbaycan'a resmi ziyaret gerçekleştirecek.

IHA15 Ekim 2020 Perşembe 17:00 - Güncelleme: 15 Ekim 2020 Perşembe 17:12
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TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Şentop, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in davetlisi olarak, 18-20 Ekim'de Azerbaycan'a resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Temaslarına, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Bağımsızlık Günü olan 18 Ekim'de başlayacak olan Şentop, 19 Ekim'de Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edilecek. Aynı gün çok sayıda resmi görüşme gerçekleştirecek Şentop, 20 Ekim'de Azerbaycan Milli Meclisi'ne hitap edecek.

Şentop, yaptığı açıklamada, kardeş ülke Azerbaycan'a iki günlük resmi bir ziyaret gerçekleştireceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bakü'deki temaslarımızda, Türkiye'nin desteğini beraberimizde getirdiğimizi ve Azerbaycan'ın bizden ne zaman ne konuda destek isterse gereken her şeyi yapmaya hazır olduğumuzu bir kez daha dile getireceğiz. Tek millet iki devlet olarak dertlerimiz ve sevinçlerimiz ortak. Bölgede barışın, huzurun, adaletin ve uluslararası hukukun ilkelerinin hüküm sürmesi, Türkiye'nin yegane amacıdır."

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