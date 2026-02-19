Türkiye'den binlercesini kaçırmak istediler: Komşuda enselendiler

Polonya plakalı yük kamyonunun Türk asıllı Avusturya vatandaşı sürücüsü, gümrük memurlarına Türkiye'den Batı Avrupa ülkelerine parsiyel yük taşıdığını beyan etti. Risk analizi sonrasında araç, X-ray cihazı da dahil olmak üzere kapsamlı gümrük kontrolüne tabi tutuldu.

8 PAKETTE GİZLENMİŞ

Yapılan incelemede, alüminyum folyoya sarılmış toplam 8 paketin içine gizlenmiş antik sikkeler ve objeler bulundu. Paketlerin dördünün sürücünün kişisel eşyalarının bulunduğu yolcu çantasında, diğer dördünün ise sürücü kabinindeki koltuklardan birinin altında ve gıda ürünlerinin yer aldığı bir çantada saklandığı tespit edildi.

3 BİN 270 SİKKE ELE GEÇİRİLDİ

Kontrollerde toplam 20,475 kilogram ağırlığında 3 bin 270 adet sikke ile 3,169 kilogram ağırlığında, mücevherlerin de aralarında bulunduğu 850 adet obje ele geçirildi. İlk uzman raporuna göre sikkeler ve objelerin antik ve ortaçağ dönemlerine ait olduğu ve Kültürel Miras Kanunu'nun 7'nci maddesinin 1'inci fıkrası kapsamında kültürel değer taşıdığı değerlendirildi.

Kaçak olarak taşınan arkeolojik eserlere el konulurken, kamyon sürücüsü hakkında gümrük kanunu uyarınca idari işlem başlatıldı.