İSTANBUL 13°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Şubat 2026 Perşembe / 3 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,7722
  • EURO
    51,6583
  • ALTIN
    7016.21
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Türkiye'den binlercesini kaçırmak istediler: Komşuda enselendiler
Güncel

Türkiye'den binlercesini kaçırmak istediler: Komşuda enselendiler

Edirne'deki Kapıkule Sınır Kapısı'ndan çıkarak Bulgaristan Kaptan Andreevo Sınır Kapısı'na giriş yapan bir araçta çok sayıda kaçak antik sikke ve obje ele geçirildi.

IHA19 Şubat 2026 Perşembe 13:58 - Güncelleme:
Türkiye'den binlercesini kaçırmak istediler: Komşuda enselendiler
ABONE OL

Polonya plakalı yük kamyonunun Türk asıllı Avusturya vatandaşı sürücüsü, gümrük memurlarına Türkiye'den Batı Avrupa ülkelerine parsiyel yük taşıdığını beyan etti. Risk analizi sonrasında araç, X-ray cihazı da dahil olmak üzere kapsamlı gümrük kontrolüne tabi tutuldu.

8 PAKETTE GİZLENMİŞ

Yapılan incelemede, alüminyum folyoya sarılmış toplam 8 paketin içine gizlenmiş antik sikkeler ve objeler bulundu. Paketlerin dördünün sürücünün kişisel eşyalarının bulunduğu yolcu çantasında, diğer dördünün ise sürücü kabinindeki koltuklardan birinin altında ve gıda ürünlerinin yer aldığı bir çantada saklandığı tespit edildi.

3 BİN 270 SİKKE ELE GEÇİRİLDİ

Kontrollerde toplam 20,475 kilogram ağırlığında 3 bin 270 adet sikke ile 3,169 kilogram ağırlığında, mücevherlerin de aralarında bulunduğu 850 adet obje ele geçirildi. İlk uzman raporuna göre sikkeler ve objelerin antik ve ortaçağ dönemlerine ait olduğu ve Kültürel Miras Kanunu'nun 7'nci maddesinin 1'inci fıkrası kapsamında kültürel değer taşıdığı değerlendirildi.

Kaçak olarak taşınan arkeolojik eserlere el konulurken, kamyon sürücüsü hakkında gümrük kanunu uyarınca idari işlem başlatıldı.

  • kaçak sikke
  • antik obje
  • Bulgaristan sınırı

ÖNERİLEN VİDEO

Karada, denizde ve havada... MSB'den ''NATO'nun sarılmaz kalkanı'' paylaşımı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.