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Türkiye'den bir ülke için seyahat uyarısı

Dışişleri Bakanlığı, kötüleşen güvenlik koşulları nedeniyle Sudan'a seyahat uyarısı yaptı.

IHA9 Mayıs 2025 Cuma 07:13 - Güncelleme:
Türkiye'den bir ülke için seyahat uyarısı
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Bakanlıktan yapılan açıklamada Sudan'a ilişkin 27 Aralık 2023 tarihli Seyahat ve Güvenlik Duyurusunun halen geçerli olduğunu hatırlatıldı ve vatandaşların elzem olmadığı sürece Sudan'a seyahatten kaçınmaları uyarısı yapıldı.

Yapılan açıklamada Sudan'da bulunan vatandaşların tedbirli olmaları tavsiye edilerek, "Halihazırda Sudan'da bulunan vatandaşlarımızın ise tedbirli olmaları ve Sudan'da kalmaları elzem olmayanların, Port Sudan'dan sınırlı sayıdaki ticari uçuşlar halen devam ederken hava yoluyla veya bulundukları konuma göre kara yolu veya deniz yoluyla, Sudan'dan en hızlı ve güvenli yollardan ayrılmaları tavsiye olunmaktadır. Gelişmelere dair müteakip duyuruların, Bakanlığımızın ve Hartum Büyükelçiliğimizin resmi web sitelerinden ve sosyal medya hesaplarından takip edilmesinde yarar bulunmaktadır. Acil durumlar için Hartum Büyükelçiliğimiz ile '+249 90 094 2738' no'lu acil durum hattı üzerinden veya Bakanlığımız Konsolosluk Çağrı Merkezi'yle '+90 312 292 29 29' no'lu telefon üzerinden temasa geçilmesi mümkündür" ifadelerine yer verildi.

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