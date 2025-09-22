İSTANBUL °C / °C
Güncel

Türkiye'den BM'de kritik imza: ''İnsani Yardım Personelinin Korunması Bildirisi'' kabul edildi

Türkiye, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu kapsamında, başta Gazze'de olmak üzere, ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatırken hayatını kaybeden tüm insani yardım çalışanlarının onuruna düzenlenen törende 'İnsani Yardım Personelinin Korunması Bildirisi'ni imzaladı.

22 Eylül 2025 Pazartesi 09:22
Türkiye'den BM'de kritik imza: ''İnsani Yardım Personelinin Korunması Bildirisi'' kabul edildi
Dışişleri Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Türkiye adına "İnsani Yardım Personelinin Korunması Bildirisi"ne imza attı.

İsrail'in saldırıları nedeniyle insani yardım çalışanları için dünyadaki en tehlikeli yer haline gelen Gazze'de ve başka yerlerde ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatırken hayatını kaybeden tüm insani yardım çalışanlarının onuruna BM 80. Genel Kurulu çerçevesinde düzenlenen törende, "İnsani Yardım Personelinin Korunması Bildirisi" kabul edildi.

