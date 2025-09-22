Türkiye'den BM'de kritik imza: ''İnsani Yardım Personelinin Korunması Bildirisi'' kabul edildi

Dışişleri Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Türkiye adına "İnsani Yardım Personelinin Korunması Bildirisi"ne imza attı.

İsrail'in saldırıları nedeniyle insani yardım çalışanları için dünyadaki en tehlikeli yer haline gelen Gazze'de ve başka yerlerde ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatırken hayatını kaybeden tüm insani yardım çalışanlarının onuruna BM 80. Genel Kurulu çerçevesinde düzenlenen törende, "İnsani Yardım Personelinin Korunması Bildirisi" kabul edildi.