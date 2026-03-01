İSTANBUL 9°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Mart 2026 Pazar / 13 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,9493
  • EURO
    51,9846
  • ALTIN
    7435.91
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Türkiye'den Bolivya'daki uçak kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı
Güncel

Türkiye'den Bolivya'daki uçak kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Bolivya'nın başkenti yakınlarında para taşıyan kargo uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı.

AA1 Mart 2026 Pazar 01:37 - Güncelleme:
Türkiye'den Bolivya'daki uçak kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı
ABONE OL

Bakanlık, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Bolivya'da dün meydana gelen uçak kazasından dolayı derin üzüntü duyulduğu bildirildi.

Açıklamada, "Bu elim kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Bolivya halkına taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Bolivya'nın başkenti La Paz yakınlarında para taşıyan bir kargo uçağının düşmesi sonucu en az 15 kişi ölmüştü.

Bolivya Savunma Bakanı Marcelo Salinas, Hercules C-130 tipi kargo uçağının yeni basılmış Bolivya paralarını taşırken, La Paz'a komşu El Alto şehrindeki havaalanına iniş yaparken "pistten saptığını" ve ardından yakındaki bir tarlaya düştüğünü söylemişti.

ÖNERİLEN VİDEO

Gaz tüpü bomba gibi patladı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.