Türkiye'den Charlie Hebdo paçavrasına peş peşe sert tepki: Bir kez daha iğrenç olduklarını kanıtladılar

Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli yayınlarıyla tanınan Fransız dergisi Charlie Hebdo, son sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı.

Derginin bugünkü sayısının kapağında, Cumhurbaşkanı Erdoğan bir küvet içinde çizildi ve Cloclo lakaplı Fransız şarkıcı Claude François'in banyo yaparken elektrik akımına kapılarak ölmesine atıfta bulunuldu. Çizimin yanına "Cloclo gibi, bizi ondan sadece kader kurtaracak." ifadesi yazıldı.

Batı medyasında Türkiye'deki seçimlerin ilk turundan önce de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan makaleler yayımlanmıştı.

-DERGİNİN PAYLAŞIMINA TEPKİ

Charlie Hebdo'nun provokatif paylaşımı sosyal medyada çok sayıda tepkiye yol açtı.

Twitter kullanıcıları, derginin paylaşımıyla Erdoğan'ı zayıflatmaktan çok Türk halkının desteğiyle daha da güçlendireceği yorumunu yaptı.

- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Charlie Hebdo'ya tepki: "Doğru yoldayız"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın tepki olarak "Charlie Hebdo paçavrası bu kadar çıldırdığına göre... doğru yoldayız. Kötülük bazen böyledir. İyilere yol gösterir." ifadelerini kullandı.

Kalın, seçimlerin ikinci tur tarihine işaret ederek Türk milletinin dergiye en güzel cevabı daha gür bir sesle 28 Mayıs günü vereceğini belirtti.

- CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN: "CHARLİE HEBDO PROVOKASYON, HAKARET VE KÜFRÜN MERKEZİ"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Provokasyon, hakaret ve küfrün dünya medyasındaki önemli merkezlerinden biri olan Charlie Hebdo adlı çirkin neşriyat, Sayın Cumhurbaşkanı'mıza yönelik yaptığı son ahlak ve insanlık dışı karikatürle bir kez daha ne denli iğrenç olduğunu dünyaya kanıtlamış oldu." ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın 14 Mayıs seçimlerinde elde ettiği büyük başarının belli odaklarda rahatsızlığa yol açtığına işaret eden Altun, "Charlie Hebdo ve türevlerine sesleniyorum: Ne yaparsanız yapın, Recep Tayyip Erdoğan'ı yıldıramazsınız. Bizi de yolumuzdan döndüremezsiniz." ifadeleriyle tepkisini gösterdi.

Altun, bu durumun Charlie Hebdo'nun içinde bulunduğu çaresizliği özetlediğine dikkati çekti.

BAKAN KURUM: 28 MAYIS'I BEKLEYİN!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Cumhurbaşkanımıza ahlaksızca saldıran Fransız dergisini şiddetle kınıyorum. Bu faşist mizahın sahipleri tarihin çöplüğünde yok olacaklar ama Recep Tayyip Erdoğan asla yalnız yürümeyecek! 28 Mayıs'ı bekleyin!" ifadeleriyle rezil dergiye tepkisini dile getirdi.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU: KÖTÜLÜĞE METHİYE DÜZENLER, HER ZAMAN KENDİ NEFRET VE FESATLIKLARINDA BOĞULURLAR

Twitter hesabından açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "İnsanlıktan nasibini almamış rezil Charlie Hebdo Türk Milleti'ne hakaret etmeye devam ediyor. Unutmayalım! Kötülüğe methiye düzenler, her zaman kendi nefret ve fesatlıklarında boğulurlar. Asıl ibretlik olan, Türk Milleti'nin özgür iradesini çeşitli oyunlarla alt edemeyenlerin çaresizce kadere bel bağlamalarıdır." ifadelerini kullandı.

BAKAN NEBATİ: MİLLETİMİZ, PROVOKATİF SÖYLEMLERE EN GÜZEL CEVABI 28 MAYIS'TA, YİNE SANDIKTA VERECEKTİR

Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, "İfade özgürlüğü kisvesi altında ahlak dışı paylaşımlara konu olan Charlie Hebdo, şimdi de Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın'ın şahsını hedef alan ve Türk Milletinin iradesini yok sayacak bir rezilliğe daha imza atmıştır. Terbiye dışı bir üslup ile ülkemizi ve Cumhurbaşkanımızı hedef alan bu nefret merkezini şiddetle kınıyorum. Feraset sahibi olan Milletimiz, provokatif söylemlere en güzel cevabı 28 Mayıs'ta, yine sandıkta verecektir." dedi.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: CHARLİE HEBDO ADLI DERGİ BİR NEFRET SUÇLARI BÜLTENİDİR

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Charlie Hebdo adlı dergi bir nefret suçları bültenidir. Bütün bu nefret odaklarının Cumhurbaşkanımızı hedef alması, sahip oldukları faşist zihniyetin ürünüdür. Milletimiz hepsine demokrasi dersi vermeye devam ediyor. Milletimiz demokratik değerlere bağlılığını bir kere daha tüm dünyaya gösterdi. Cumhurbaşkanımız defalarca seçim kazanan bir lider olarak, demokratik iradeye saygısını her vesileyle ortaya koymuştur. Avrupa'nın faşistlerini kendi nefretlerine terk ediyoruz." açıklamasında bulundu.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY: ŞİDDETLE KINIYORUM

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "İfade özgürlüğü kisvesi altında Charlie Hebdo'nun Sayın Cumhurbaşkanımızı ve Türk milletinin iradesini hedef almasını şiddetle kınıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın 14 Mayıs'ta elde ettiği başarının kimleri, nerede, nasıl rahatsız ettiğini milletimiz de biz de görüyoruz. Bu zihniyete gereken cevabı aziz milletimiz 28 Mayıs'ta bir kez daha net bir şekilde verecektir." dedi.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP: SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZA YAPILAN ELEŞTİRİLER, HAKARETLER ONUN ŞAHSINA DEĞİL, MİLLETİMİZE YAPILMIŞTIR

Charlie Hebdo dergisine tepki gösteren TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu vizyon, takip ettiği politikalar, onu Türkiye'nin hedefleri, perspektifleri bağlamında bir noktaya getirmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımıza yapılan bu tür eleştiriler, hakaretler onun şahsına değil, milletimize, Türkiye'ye karşı yapılmış şeylerdir. Bu tür yaklaşımların milletimiz tarafından cevap aldığını görüyoruz. Böyle bir alçakça saldırıya milletimizin alacağı tavır ibzim açımızdan malumdur." diye konuştu.

- DERGİ ÖNCE DE PROVOKATİF PAYLAŞIMLAR YAPMIŞTI

Fransız dergisi, daha önce de Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yapmış, İslam dünyasında büyük tepki toplamıştı.

Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da birçok kez hedef alan dergi, son olarak Türkiye'deki depremlerle ilgili de çirkin bir paylaşımda bulunmuştu.

Grafik tasarımcı Abrar Sabbah'ın, Charlie Hebdo'nun Türkiye'nin yaşadığı deprem felaketine ilişkin yayımladığı karikatürünü "Yeniden ayağa kalkacağız" sözleriyle yeni bir çizim yaparak verdiği cevap, sosyal medyada ve Türk kamuoyunda takdir toplamıştı.

İlk yayın hayatına 1970'te "Hara Kiri" adıyla başlayan Fransız satirik dergi, dönemin Fransa Cumhurbaşkanı General Charle De Gaulle'ün ölümüne dair hakaret içerikli bir karikatür yayımlaması üzerine yargı kararıyla Kasım 1982'de kapanmıştı.

Yayın hayatına son verilen derginin "Hara Kiri" ismini kullanması yasaklanmıştı.

Dergi ekibi, Fransız yargısının General De Gaulle'ün ismine verdiği kutsallığı kırmak ve yasağı bozmak için Charle De Gaulle'ün isminden esinlenerek dergiyi "Charlie" adıyla 1992'de yeniden yayımlamaya başlamıştı.