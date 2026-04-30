  • Türkiye'den COP31 için Paris çıkarması: Bakan Kurum'dan uluslararası iş birliği mesajı
Güncel

Türkiye'den COP31 için Paris çıkarması: Bakan Kurum'dan uluslararası iş birliği mesajı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Paris'te yürüttüğü temaslarda Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı COP31 için uluslararası iş birliği mesajı verdi.

AA30 Nisan 2026 Perşembe 19:43
Kurum, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Paris'te Cormann ile bir araya geldiklerini belirtti.

Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı COP31 hakkında Kurum, "COP31 vizyonumuzu paylaşarak enerji verimliliği, yeşil dönüşüm, sıfır atık ve döngüsel ekonomi alanında yapabileceklerimizi ele aldık." ifadesini kullandı.

Kurum, OECD'nin çok taraflı işbirliğine sunduğu katkıyı son derece değerli bulduklarını vurgulayarak, içten ev sahipliklerinden dolayı Cormann'a teşekkürlerini iletti.

"BİRLİKTE ÇOK GÜZEL İŞLERE İMZA ATACAĞIZ"

Bakan Kurum, Paris'te Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) merkezinde düzenlenen IEA Üst Düzey Enerji Dönüşümü Diyaloğu Toplantısı vesilesiyle COP26 Başkanı Alok Sharma ile de görüşme gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Görüşmenin verimli geçtiğini aktaran Kurum, "Glasgow'da ortaya konulan COP26 mirasını, COP31'e giden süreçte önemli bir referans olarak görüyoruz. Birlikte çok güzel işlere imza atacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Paris'teki IEA Üst Düzey Enerji Dönüşümü Diyaloğu Toplantısı'na, Bakan Kurum, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank, IEA Başkanı Fatih Birol, COP21 Başkanı ve COP Başkanları Danışma Grubu Başkanı Laurent Fabius'un yanı sıra 50'den fazla ülkeden çok sayıda üst düzey yetkili katıldı.

