Türkiye'den deprem hazırlığı! Kuzey Marmara Otoyolu işaret edildi

Bakan Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) Konferans Salonu'nda 75'incisi düzenlenen "KGM Bölge Müdürleri Toplantısı"nın açılışında yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in ilk yıllarında 47 bin 80 kilometrelik yol ağıyla Ankara-İstanbul arasını 79 saatten 18 saate, Ankara-Samsun arasını ise 96 saatten 20 saate indiren dönüşüm yaşandığını belirterek, bu mirasın, sadece yolların yapımını değil, ülkenin geleceğini inşa etme sorumluluğunu da devrettiğini söyledi.

Geleceğin ihtiyaçlarını öngören, yüksek standartlarla hizmet sunan bir kurum olarak, bu yolda kararlılıkla ilerlediklerini dile getiren Uraloğlu, kara yolculuğu geleneğinin ruhunu yansıtan bölge müdürleri toplantılarının sadece bürokratik mekanizma değil, yürek birliği, dava ve hizmet sevdasını tazeleme buluşması olduğunu söyledi.

Söz konusu toplantılarda yol haritasını çizip, tecrübeleri paylaşıp, ortak akılla stratejik hedefleri şekillendirdiklerini dile getiren Uraloğlu, "Burada kurulan bağlar, üretilen fikirler, ülkemizin kalkınma yolculuğuna örnek olur. Bu nedenle bir araya geldiğimiz bu salon, sadece toplantı mekanı değil, yolu sevenlerle yürüyenlerin, yokuşu anlayanlarla çıkanların, zorluğu ise gönülden bağlı olanların aştığı birlikteliğin ifadesidir." diye konuştu.

Uraloğlu, KGM'nin, "Yol medeniyettir" vizyonuyla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 86 milyon vatandaşın gelecek yolculuğunun merkezlerinden olduğuna dikkati çekti.

"77 İLİ GÜVENLİ VE KONFORLU YOLLARLA BİRBİRİNE KAVUŞTURDUK"

Başlatılan seferberlikle, 6 bin 101 kilometre olan bölünmüş yol ağını, 4 kat artırarak 29 bin 742 kilometreye ulaştırdıklarını, 77 ili güvenli ve konforlu yollarla birbirine kavuşturduklarını anlatan Uraloğlu, "Bugün bu ağ, toplam yol ağımızın yüzde 43'ünü oluştururken, trafiğin yüzde 83'üne hizmet veriyor. 2002'de 8,5 milyon olan araç sayımız 31 milyonu aşmışken, ortalama seyahat hızımız saatte 40 kilometreden 90 kilometreye yükseldi." ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, taşıt hareketliliği yüzde 195 artarken, kara yolu kazalarındaki can kayıplarının yüzde 77 azaltıldığına işaret ederek, "Her hayat değerlidir" ilkesiyle, sıfır can kaybı hedefine kararlılıkla yürüdüklerini kaydetti.

Bakan Uraloğlu, kamu kaynaklarını özel sektörün dinamizmi ve uluslararası finansmanla buluşturarak, risk paylaşımıyla dev projeler hayata geçirdiklerine dikkati çekerek, mega projelerin, Türkiye'yi bölgesel ve küresel ulaşım merkezi yaptığını söyledi.

"BAKANLIĞIMIZ SORUMLULUĞUNDAKİ YERLER DEPREM FELAKETİNİ HASARSIZ ATLATTI"

Bakanlığın sorumluluğundaki kara yolları, havalimanları, tren ve metroların 23 Nisan'daki deprem felaketini hasarsız atlattığını bildiren Uraloğlu, "Bu tablo, son 23 yılda Sayın Cumhurbaşkanı'mız liderliğinde, deprem gerçeğini merkeze alarak başlattığımız seferberliğin sonucudur. 1999'daki depremin ardından, ülkemizin en önemli metropolü olan İstanbul'da, Marmara ve Ege bölgelerinde, deprem gibi afet durumlarında kullanılacak, dirençli alternatif kara yolu koridorlarına ihtiyaç olduğu da ortaya çıkmıştı." değerlendirmesinde bulundu.

Osmangazi ve Yavuz Sultan Selim köprülerini çok şiddetli bir depremde bile ayakta kalarak hizmet sunabilecek şekilde tasarlayarak inşa ettiklerini belirten Uraloğlu, 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerini de sismik ve yapısal güçlendirme çalışmalarıyla güçlendirdiklerini söyledi.

Olası büyük bir depremde İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'ya her türlü ulaşım Kuzey Marmara Otoyolu'ndan aksamadan yapılabileceğinin altını çizen Uraloğlu, Marmara Denizi'nin altından geçen Avrasya ve Marmaray tünellerinin de deprem yükleri, tsunami etkileri ve sıvılaşma gibi etkenler düşünülerek en son uluslararası standartlara göre inşa edildiğinin altını çizdi.

Uraloğlu, projelerde en büyük deprem senaryolarını göz önüne alarak tasarım ve inşa işlerini yaptıklarını da dile getirdi.

"ULAŞIM PROJELERİMİZ, BİRBİRİNE ENTEGRE SİSTEMLERLE YÜKSELİYOR"

Akıllı ulaşım sistemlerine yönelik yapılan çalışmalar hakkında da bilgi veren Uraloğlu, İstanbul ve Antalya'daki kooperatif akıllı ulaşım sistemleri (K-AUS) pilot uygulamalarıyla yenilikçi teknolojileri ülkeye taşıdıklarını söyledi.

Uraloğlu, Türk müteahhitlik sektörünün, Avrupa'dan Afrika'ya, Türk cumhuriyetlerinden Arap Yarımadası'na, dünyanın birçok yerindeki projelerle ülkeyi müteahhitlik ve mühendislik ihraç eden güç haline getirdiğini belirterek, "Ulaşım projelerimiz, birbirine entegre sistemlerle yükseliyor. Kara yollarımızı demir yolu, hava yolu ve deniz yoluyla bütünleştirerek intermodal taşımacılığı güçlendiriyoruz." dedi.

Bakan Uraloğlu, kamuda tasarruf ilkesine sadık kalarak, kaynak temini için tüm imkanları seferber ettiklerini ve etmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen de 75 yıl boyunca hayata geçirdikleri her yol projesiyle ülkenin ve milletinin yolunu açtıklarını, açmaya devam ettiklerini dile getirerek, "Şehirlerimizi birbirine, üretim noktalarından pazarlara, limanlara, sınır kapılarına, kültür ve turizm merkezlerine ulaştıran, insanımızı birbirine kavuşturan bir yol ağı ördük. Her bir metrelik yol, emek, azim ve geleceğe duyduğumuz inancın ifadesi oldu." diye konuştu.