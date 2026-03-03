İSTANBUL 11°C / 4°C
3 Mart 2026 Salı
  • Türkiye'den barış diplomasisi: Bakan Fidan'dan kritik görüşmeler
Güncel

Türkiye'den barış diplomasisi: Bakan Fidan'dan kritik görüşmeler

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Odile Renaud-Basso ve İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper ile, bölgedeki mevcut güvenlik ortamını, çatışmaların sona erdirilmesi ve istikrarın tesisi için yürütülebilecek diplomatik çabaları ele aldı.

3 Mart 2026 Salı 17:39
Türkiye'den barış diplomasisi: Bakan Fidan'dan kritik görüşmeler
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, İngiliz mevkidaşı Cooper ile telefonda görüştü.

Görüşmede, bölgedeki mevcut güvenlik ortamı kapsamlı şekilde değerlendirildi, çatışmaların sona erdirilmesi ve istikrarın tesisi için yürütülebilecek diplomatik çabalar üzerinde duruldu.

BAKAN FİDAN RENAUD-BASSO'YU KABUL ETTİ

Bakan Fidan, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Odile Renaud-Basso'yu kabul etti.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Bakan Fidan, EBRD Başkanı Renaud-Basso ile Ankara'da bir araya geldi.

