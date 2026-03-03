Türkiye'den barış diplomasisi: Bakan Fidan'dan kritik görüşmeler

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, İngiliz mevkidaşı Cooper ile telefonda görüştü.

Görüşmede, bölgedeki mevcut güvenlik ortamı kapsamlı şekilde değerlendirildi, çatışmaların sona erdirilmesi ve istikrarın tesisi için yürütülebilecek diplomatik çabalar üzerinde duruldu.

BAKAN FİDAN RENAUD-BASSO'YU KABUL ETTİ

Bakan Fidan, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Odile Renaud-Basso'yu kabul etti.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Bakan Fidan, EBRD Başkanı Renaud-Basso ile Ankara'da bir araya geldi.