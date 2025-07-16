Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Suriyeli mevkidaşı Şeybani ile yaptığı telefon görüşmesinde, İsrail'in Suriye'nin güneyini ve Şam'ı hedef alan saldırılarının endişe verici olduğunu kaydetti.

Bölgesel güvenliği ve Suriye'de istikrarın tesisine yönelik çabaları tehdit eden müdahalelerin bir an önce sona ermesi gerektiğini vurgulayan Fidan, Suriye'de huzurun tesisi için ilgili tüm tarafların çaba harcamasının önemli olduğunu belirtti.

BAKAN FİDAN BARRACK VE SAFADİ İLE GÖRÜŞTÜ

Bakan Fidan ayrıca, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ve Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile telefonda görüştü.

Bakan Fidan görüşmelerde, İsrail'in Suriye'yi hedef alan saldırılarının ve Suriye'nin güneyindeki çatışmaların durdurulması gerektiğini kaydetti.

SUUDİ BAKAN İLE GÖRÜŞME

Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, İsrail'in bölgede istikrarsızlık yaratmayı hedefleyen saldırıları değerlendirildi.

Suriye'ye yönelik saldırıların bu ülkede istikrarın tesisi amacıyla atılmış adımlara zarar verecek nitelikte olduğu ve bu saldırgan eylemlerin bir an önce sonlandırılması gerektiği kaydedildi.