Türkiye'den doğup Gürcistan ve Azerbaycan'dan geçiyor! Karlar eridi: Ova göle döndü

Göle ilçesi sınırlarında doğup Ardahan'dan geçerek Gürcistan ve Azerbaycan üzerinden Hazar Denizi'ne dökülen Kura Nehri, dağlardaki karların erimesi nedeniyle taştı. Debisi yükselen nehrin taşması sonucu Ardahan Ovası suyla kaplandı. Göle dönen ova, bölge halkının ilgisini çekti. Bölgeye gelenler, nehrin kenarındaki parklarda göl manzarasında yürüyüş yaptı. Karlar eriyince Ardahan Ovası'nın göle döndüğünü söyleyen Hülya Bozkurt, "Güzel bir hava. Manzaranın keyfini çıkarmaya geldik" dedi.

Kura Nehri'nin taşması sonucu etrafındaki meralar da su altında kalırken, göle dönen ova ise dronla görüntülendi.