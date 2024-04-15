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Türkiye'den doğup Gürcistan ve Azerbaycan'dan geçiyor! Karlar eridi: Ova göle döndü

Türkiye sınırlarında doğup Ardahan'dan geçerek Gürcistan ve Azerbaycan üzerinden Hazar Denizi'ne dökülen Kura Nehri eriyen karların etkisiyle taştı. Taşkın sonrası Ardahan Ovası göle döndü.

DHA15 Nisan 2024 Pazartesi 10:54 - Güncelleme:
Türkiye'den doğup Gürcistan ve Azerbaycan'dan geçiyor! Karlar eridi: Ova göle döndü
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Göle ilçesi sınırlarında doğup Ardahan'dan geçerek Gürcistan ve Azerbaycan üzerinden Hazar Denizi'ne dökülen Kura Nehri, dağlardaki karların erimesi nedeniyle taştı. Debisi yükselen nehrin taşması sonucu Ardahan Ovası suyla kaplandı. Göle dönen ova, bölge halkının ilgisini çekti. Bölgeye gelenler, nehrin kenarındaki parklarda göl manzarasında yürüyüş yaptı. Karlar eriyince Ardahan Ovası'nın göle döndüğünü söyleyen Hülya Bozkurt, "Güzel bir hava. Manzaranın keyfini çıkarmaya geldik" dedi.

Kura Nehri'nin taşması sonucu etrafındaki meralar da su altında kalırken, göle dönen ova ise dronla görüntülendi.

  • Kura Nehri
  • Ardahan Taşkını
  • Hazır Deniz

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