Türkiye'den dost ülkeye yardım eli! 'Minik kalpler' Türk doktorlarına emanet

Kosova Klinik ve Üniversite Hastanesi Hizmetlerinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türk uzman doktor heyeti, "Muntada Aid" kuruluşunun iş birliği ve desteğiyle Kosova'ya geldi.

Türk doktorlar söz konusu insani yardım çalışması kapsamında, Kosova'da doğuştan kalp rahatsızlığı olan toplam 12 çocuğu tedavi edecek.

Çalışmalar kapsamında kardiyolog, kalp cerrahı, anestezist, hemşire ve anestezi teknikerlerinden oluşan heyet, yerel meslektaşlarının desteğiyle Balkanlar'da bu türde ilk olan, "pulmoner atrezi" sorunu olan bir yenidoğan bebeğe başarılı bir müdahale gerçekleştirdi.

Kosova Klinik ve Üniversite Hastanesi Hizmetlerinden, bebeğin normal bir yaşam şansı elde etmesini sağlayan başarılı müdahale dolayısıyla Türk doktorlara teşekkür edildi.

Türk doktorlar, insani yardım çalışmaları kapsamında önceki yıllarda da bazı kurumlar vasıtasıyla geldikleri Kosova'da çeşitli alanlarda başarılı ameliyatlar gerçekleştirmişti.