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Güncel

Türkiye'den dostluk ve iyi niyet jesti! Hibe edildi

Türkiye'nin Moğolistan ve Özbekistan ile imzaladığı anlaşmalara dair kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Türkiye Özbekistan'ın ihtiyaç duyduğu 50 ventilatörü dostluk ve iyi niyet jesti olarak hibe edecek.

AA27 Kasım 2020 Cuma 09:33 - Güncelleme: 27 Kasım 2020 Cuma 09:33
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Bu kapsamda, Ankara'da 20 Mayıs'ta imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşma"nın yürürlüğe girmesine dair karar Resmi Gazete'de yer aldı.

Buna göre, Türkiye Özbekistan'ın ihtiyaç duyduğu 50 ventilatörü dostluk ve iyi niyet jesti olarak hibe edecek.

Hibe edilen tıbbi malzeme, teslimatın ardından Özbekistan tarafına ait olacak ve Özbekistan tarafının sağlık hizmetlerinin sürdürülmesi çalışmalarında kullanılacak.

7 Mart 2018'de Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile Moğolistan Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Uygulanmasına İlişkin İdari Anlaşma" hakkındaki karar da Resmi Gazete'de yer aldı.

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