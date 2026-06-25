Türkiye'den dünyaya çevre dersi! Sıfır Atık hareketi 193 ülke ile küresel başarıya dönüştü

Londra İklim Eylem Haftası kapsamında İngiltere'ye gelen Ağırbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sıfır Atık Vakfı'nın Londra'daki bu etkinliğin ana partneri olduğunu ifade etti.

Ağırbaş, vakfın dünyada düzenlenen birçok iklim eylem haftası, sıfır atık ve çevre haftası etkinliklerine partnerlik yaptığını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan liderliğinde 2017 yılında başlayan "Sıfır Atık" hareketinin Türkiye'nin 81 ili ve 193 ülkede karşılık bulduğuna işaret eden Ağırbaş, "Dünyanın en büyük iklim eylem haftalarının başında gelen Londra İklim Eylem Haftası'nda Sıfır Atık Vakfı olarak bizim çadırımızda da onlarca etkinlik düzenlendi. Dünyanın en büyük sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte çalışıyoruz. Daha iyi bir dünya, daha yaşanabilir bir dünya için çalışıyoruz." diye konuştu.

Londra Borsası'nın açılışını yaptıklarının da altını çizen Ağırbaş, "Bize ilk kez bir sivil toplum liderinin bu açılışı yaptığını ifade ettiler. Biz iklim eylemi için finansal kuruluşları daha fazla sorumluluk almaya davet ettik." ifadelerini kullandı.

Ağırbaş, yaptıkları ikili görüşmelerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın küresel adalet çağrısı ile Emine Erdoğan'ın liderliğinde başlayan Sıfır Atık hareketini anlattıklarını kaydederek, "Bütün ülkelerden Sıfır Atık hareketine destek geliyor. Özellikle birçok hükümet başkanı, devlet başkanı ve bakan seviyesinde isim ile eski devlet başkanları Sıfır Atık hareketine destek oluyor." dedi.

- "İNSAN ODAKLI, KİMSENİN GERİDE KALMADIĞI BİR COP GÜNDEMİ OLUŞTURMAK İSTİYORUZ"

Haziranda düzenlenen Sıfır Atık Forumu'nda 183 ülkeden 5 binden fazla katılımcının yer aldığını anımsatan Ağırbaş, bunun dünyanın en büyük çevre ve sıfır atık etkinliği olduğuna dikkati çekti.

Ağırbaş, 2023'te kurulan vakfın bugün çok farklı bir noktaya geldiğini belirterek, "Türkiye topraklarından çıkan bir vakıf, dünyanın kaderi için önemli çalışmalara imza atıyor. Dünyadaki sayılı sivil toplum kuruluşlarından biri haline geldik." şeklinde konuştu.

Sıfır Atık Vakfı'nın Azerbaycan'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 29. Taraflar Konferansı'nda (COP29) ve Brezilya'da düzenlenen COP30'da aktif rol aldığını hatırlatan Ağırbaş, "Geçmiş yıllardaki tecrübemizi (COP31) buraya aktaracağız. Sıfır Atık Forumu da COP31'in hazırlık toplantısı gibiydi. Orada da COP31'de yapacağımız işleri ve süreçleri tartıştık." ifadelerini kullandı.

Daha güçlü bir COP inşası için dünyanın pek çok farklı yerindeki sivil toplum kuruluşu ve kurumla çalıştıklarını söyleyen Ağırbaş, "Tüm bakanlıklarımızla güçlü bir koordinasyon içinde, daha yaşanılabilir ve daha adil bir dünya için çalışıyoruz. İnsan odaklı, kimsenin geride kalmadığı bir COP gündemi oluşturmak istiyoruz ki somut hedeflerle toplumlara faydası olsun." değerlendirmesini yaptı.