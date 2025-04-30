Türkiye'den dünyaya İsrail çağrısı: Sessiz kalmayın

İsrail-Filistin sorununun son dönemde en ciddi safhaya girdiğini belirten Yıldız, durumun eşi benzeri görülmemiş can kayıplarına yol açtığını, iki devletli çözüm arayışını engellediğini, uluslararası hukukun uygulanmasını ve BM Şartı'nın temel değerlerini sekteye uğrattığını ifade etti.

Büyükelçi Yıldız, İsrail saldırılarının siviller üzerinde yıkıcı sonuçlar doğurduğuna, binlerce can kaybı yaşandığına, mahallelerin yerle bir, hayati altyapının tahrip olduğuna işaret etti.

Gıda, su, ilaç ve yakıt da dahil olmak üzere insani yardım akışının halen engellendiğini ve son derece yetersiz kaldığını kaydeden Yıldız, BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) okulları, sağlık tesisleri ve mülteci kamplarına yönelik saldırıların sürdüğünü dile getirdi.

Yıldız, diğer taraftan işgal altındaki Batı Şeria'da, BMGK'nin 2234 sayılı kararının açıkça hiçe sayıldığını ve İsrail'in "yerleşim faaliyetlerini, fanatik yerleşimcilerin şiddet eylemlerini, zorla yerinden etmeleri ve Kudüs'ün statüsünü zayıflatmaya yönelik uygulamalarını" sürdürdüğünü belirtti.

Büyükelçi Yıldız, "Filistin halkının Gazze, işgal altındaki Batı Şeria ya da Doğu Kudüs'ten zorla yerinden edilmesi veya tehcire yönelik her türlü girişimi kesin bir dille reddediyoruz." dedi.

"BÖLGESEL İSTİKRARI TEHDİT EDEN BU AÇIK ULUSLARARASI HUKUK İHLALLERİNİ KUVVETLE KINIYORUZ"

İsrail'in aynı zamanda Suriye'de de 1974 Ayrılma Anlaşması'na aykırı şekilde hava ve kara saldırılarıyla toprak ihlallerine devam ettiğini aktaran Yıldız, Lübnan'da da İsrail'in artan askeri varlığı ve devam eden saldırılarının, iki ülke arasındaki ateşkesi ve BMGK'nin 1701 sayılı kararını ihlal ettiğini vurguladı.

Yıldız, "Bölgesel istikrarı tehdit eden bu açık uluslararası hukuk ihlallerini kuvvetle kınıyoruz. Uluslararası toplum, İsrail'in provokasyonları ve ihlalleri karşısında artık sessiz kalmamalıdır." diye konuştu.

Öncelikli olarak Gazze'de BM kararları doğrultusunda derhal ve kalıcı bir ateşkesin sağlanması ve varılan ateşkes ile esir ve tutukluların serbest bırakılmasına ilişkin mutabakatın tam olarak uygulanması gerektiğini kaydeden Yıldız, ikinci olarak insani yardıma engelsiz erişimin temin edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Yıldız, BM'nin ve özellikle de UNRWA'nın bu çabaların ön saflarında yer alması gerektiğini belirterek, Filistin hükümeti ile koordinasyon içinde Mısır tarafından başlatılan ve Arap Birliği ile İslam İşbirliği Teşkilatı tarafından benimsenen yeniden inşa planına destek verilmesinin önemine işaret etti.

"TARİH, KAYITSIZLIĞI SERT BİR ŞEKİLDE YARGILAYACAKTIR"

İki devletli çözüme yönelik taahhütlerin yenilenmesinin de kilit öneme sahip olduğuna dikkati çeken Yıldız, "Filistin'in daha geniş çapta tanınması ve BM'ye tam üyelikle kabul edilmesi, bu yönde atılacak hayati adımlardır." dedi.

Büyükelçi Yıldız, "BMGK'ye de zamanın ruhunun gerektirdiği aciliyet, birlik ve ahlaki netlikle hareket etme çağrısında bulunuyoruz. Tarih, kayıtsızlığı sert bir şekilde yargılayacaktır. Güvenlik Konseyi'ni, çağrılarımızı ele almak için mevcut kararların uygulanması ve yenilerinin benimsenmesi de dahil olmak üzere tüm imkanlarını seferber etmeye davet ediyoruz." ifadesini kullandı.

Yıldız, bu süreçte uluslararası toplumun da işgali sona erdirecek, bölgedeki şiddet sarmalını durduracak ve uluslararası hukuk ihlallerine yönelik hesap verebilirliği sağlayacak adil ve siyasi bir çözümü destekleyerek sorumluluğunu yerine getirmesi gerektiğini vurguladı.

