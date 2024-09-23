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Türkiye'den dünyaya koruyucu aile konusunda seferberlik çağrısı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde çarşamba günü düzenleyecekleri üst düzey yan etkinlik kapsamında, koruyucu aile konusunda küresel anlamda bir seferberlik çağrısı yapacaklarını bildirdi.

AA23 Eylül 2024 Pazartesi 10:13 - Güncelleme:
Türkiye'den dünyaya koruyucu aile konusunda seferberlik çağrısı
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Göktaş, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) ve MÜSİAD tarafından düzenlenen İş Zirvesi'ne katıldı. Göktaş, burada yaptığı konuşmada, ABD'deki Türklerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kültürlerini en güzel şekilde temsil eden Türklerin iki ülke arasında insani bağlar kurduğunu aktaran Göktaş, "Sizlerin özverili çalışmaları hem ana vatanımızda hem de yurt dışındaki imajımızı güçlendiriyor. Türkiye ve ABD, coğrafi olarak dünyanın iki farklı noktasında yer alsalar da halkları arasında güçlü bir anlayış, dostluk ve işbirliği bağı var." diye konuştu.

Bu bağların yalnızca devletler arası ilişkilerle sınırlı olmadığını belirten Göktaş, "Aksine, aramızdaki en kalıcı ve sağlam köprüler, halklarımızın birbirleriyle kurduğu doğrudan iletişim, karşılıklı saygı ve ortak kültürel değerlerle inşa edilmiştir. İşte bu noktada, bizler gibi toplum temsilcilerine büyük görevler düşüyor." dedi.

Bakanlık olarak Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu kapsamında, üst düzey bir yan etkinlik yapacaklarını vurgulayan Göktaş, geçen sene "sosyal refahın adil dağılımı" temalı yan etkinlik yaptıklarını, bu seneki üst düzey yan etkinliğin temasının ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde hayata geçirilen "Gönül Elçileri" projesi olacağını söyledi.

Emine Erdoğan'ın himayelerinde çarşamba günü gerçekleştirilecek üst düzeyli yan etkinlik kapsamında, uluslararası kuruluşlar tarafından da takdir gören Türkiye'nin koruyucu aile hizmet modelini, diğer ülkelerin cumhurbaşkanı eşlerine, bakanlarına, Birleşmiş Milletlerin ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarının üst düzey yetkililerine anlatacaklarını dile getiren Göktaş, UNICEF ile işbirliğinde yapacakları faaliyete ilişkin, "Koruyucu aile konusunda küresel anlamda bir seferberlik çağrısı yapacağız." diye konuştu.

Göktaş, Bakanlık olarak kimseyi geride bırakmayan bir anlayışla sosyal hizmetleri sunduklarını da ifade ederek, "Vatandaşlarımızın her zaman yanındayız." dedi.

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