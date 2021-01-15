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Türkiye'den Endonezya'ya taziye mesajı

Türkiye, meydana gelen şiddetli depremin ardından Endonezya'ya taziye mesajı yayımladı.

AA15 Ocak 2021 Cuma 13:29 - Güncelleme: 15 Ocak 2021 Cuma 13:29
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Dışişleri Bakanlığı, Endonezya halkı ve hükümetine bugün meydana gelen depremde ölenler için taziye mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Endonezya'nın Batı Sulawesi eyaletinin Majene kentinde bugün 6,2 şiddetinde bir deprem meydana geldiği, depremin can kayıplarına ve çok sayıda kişinin yaralanmasına yol açtığı derin üzüntüyle öğrenilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet dilenen açıklamada, yakınları ile dost ve kardeş Endonezya halkına ve hükümetine içten taziye ve yaralılara acil şifa dilekleri iletildi.

Batı Sulawesi Afet Ajansı Başkanı Darno Majid, Majene kentinde meydana gelen depremde şu ana kadar edindikleri bilgiye göre ölenlerin sayısının 35'e yükseldiğini açıkladı.

Şu ana kadar 637 kişinin yaralandığı ve 15 binden fazla kişinin güvenli alanlara tahliye edildiği depremde, ekiplerin bölgedeki arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

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