Türkiye'den Endonezya'ya taziye mesajı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Endonezya'nın Orta Cava Eyaleti'nde meydana gelen sel ve heyelanın neden olduğu can kayıplarından derin üzüntü duyulduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Endonezya halkına başsağlığı dileklerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Endonezya'nın Java Adası'nda aşırı yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymalarında ilk belirlemelere göre 16 kişinin yaşamını yitirdiği ve 8 kişiden haber alınamadığı bildirilmişti.