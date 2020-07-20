İSTANBUL 27°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Temmuz 2020 Pazartesi / 29 Zilkade 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8583
  • EURO
    7,8505
  • ALTIN
    400.871
  • BIST100
    119234
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakan Akar'dan Azerbaycan'a destek mesajı: Gardaşımızın yanındayız, ne gerekiyorsa yapacağız
Güncel

Bakan Akar'dan Azerbaycan'a destek mesajı: Gardaşımızın yanındayız, ne gerekiyorsa yapacağız

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı ve Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Ramiz Tahirov, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Ordu Komutanı Orgeneral Kerem Mustafayev ile Milli Savunma Bakanlığında bir araya geldi. Bakan Akar, 'Her türlü saldırıya karşı bundan önce nasıl Azerbaycanlı kardeşlerimizle beraber olduysak bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Azerbaycanlı kardeşlerimizle bir ve beraberiz' dedi.

AA20 Temmuz 2020 Pazartesi 17:38 - Güncelleme: 20 Temmuz 2020 Pazartesi 17:44
ABONE OL

Akar, Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı ve Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Ramiz Tahirov, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Ordu Komutanı Orgeneral Kerem Mustafayev ile Milli Savunma Bakanlığında bir araya geldi.

Edinilen bilgiye göre, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Bakan Yardımcısı Muhsin Dere'nin de katıldığı görüşmede Akar tarafından Türkiye ve Azerbaycan arasındaki dostluk, kardeşlik, birlik ve beraberliğe vurgu yapıldı, birlik mesajı verildi.

Samimi ortamda gerçekleşen görüşmede Bakan Akar, "Her türlü saldırıya karşı bundan önce nasıl Azerbaycanlı kardeşlerimizle beraber olduysak bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Azerbaycanlı kardeşlerimizle bir ve beraberiz. Biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak, TSK olarak ne yapmamız gerekiyorsa bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" ifadesini kullandı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.