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Türkiye'den F-35 açıklaması: F-35 konusunda tabii ki B planımız var

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar 'F-35 konusunda tabii ki B planımı var. Kısa orta uzun vadeli planlarımız var. Süreçte henüz kilitlenme yok.' dedi.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yeni askerlik sistemine ilişkin, "Çok kısa bir süre kaldı, çalışmalarımız tamamlanmak üzere" dedi.

Akar, TBMM'nin açılışının 99. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen resepsiyonda gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin ABD'lilerle F-35 projesi kapsamında gerçekleştirilen görüşmelerde kilitlenme olup olmadığını sorması üzerine Bakan Akar, "Şu ana kadar yok." diye konuştu.

ABD tarafından yapılan açıklamaların takip edildiğini belirten Akar, "Şu anda orada 4 pilotumuz var fiilen uçuyor, iki pilotumuz var uçuş eğitimine hazırlık yapıyor. 30-40 teknik personelimiz var orada bakım faaliyetleriyle, teknik konularla alakalı çalışmalarını sürdürüyor. Faaliyetler devam ediyor." karşılığını verdi.

ABD ziyareti hatırlatılarak "Görüşmelerinizde YPG konusunda gelinen noktada farklılık var mı, onları ikna ettiniz mi?" sorusu üzerine Akar, "İkna etmeye, anlatmaya çalışıyoruz. İkna olmaları, anlamaları lazım. Niye? Çünkü bizim 2015'te Fırat Kalkanı Harekatı'nı yapmadan önce gerçekleştirdiğimiz görüşme ve konuşmalarda ne dediysek çıktı." diye konuştu.

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla teröristlerden temizlenen bölgelere 300 binden fazla Suriyeli'nin döndüğünü hatırlatan Akar, "Kötü bir şey mi bu? Bunu söylüyoruz. Münbiç'te söz verdiniz, tutmadınız. Dolayısıyla Fırat'ın doğusu var. Biz ABD ile stratejik ortak olduğumuzu, NATO ile münasebetlerimizin devam ettiğini, NATO'ya karşı olan sorumluluklarımızı eksiksiz yerine getirdiğimizi söyledik. Karşı taraf da gayet güzel mesajları aldı." ifadelerini kullandı.

Görüşmelerde tüm konuların ele alındığını, karşı tarafın mesajları aldığını belirten Akar, "Temasımız sürüyor. Bizim niyetimiz, maksadımız ülkemizin, hudutlarımızın güvenliği, herhangi bir şekilde ülkemizin veya halkımızın terör tehdidine maruz kalmaması, terör tehdit, risk ve tehlikesinin ortadan kaldırılması." dedi.

Akar, görüşmelerde belli bir mesafenin alınıp alınmadığı sorusuna da "Bizim orada tezlerimiz var. O tezlerimizdeki mutabakat meselesi var. Ona yaklaştıklarını görüyoruz. Çünkü bizim söylediğimiz makul, biz makulu konuşuyoruz. Bizim konuştuklarımızın hepsinin kendine göre gerekçesi var." yanıtını verdi.

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