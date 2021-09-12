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Türkiye'den Filipinler için taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Filipinler'de meydana gelen tayfunda hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

AA12 Eylül 2021 Pazar 23:48 - Güncelleme: 12 Eylül 2021 Pazar 23:48
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Filipinler'i etkisi altına alan Conson Tayfunu'nun çok sayıda kişinin ölümüne ve yaralanmasına yol açtığı, ayrıca meydana gelen maddi hasarın üzüntüyle öğrenildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Hayatlarını kaybedenlerin yakınları ile dost Filipinler halkı ve hükümetine içten taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Filipinler Ulusal Afet Riski Azaltma ve Yönetim Kurulundan (NDRRMC) yapılan açıklamada, ülkenin orta kesiminde etkili olan Conson Tayfunu nedeniyle yaklaşık 9 bin binanın zarar gördüğü ve ulaşımın aksadığı belirtilmişti.

Tayfunun yol açtığı afet ve kazalarda 14 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 17'ye çıktığı bildirilen açıklamada, kayıp 7 kişinin arandığı ve 24 kişinin yaralandığı kaydedilmişti.

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