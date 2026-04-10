Güncel

Türkiye'den Finlandiya'ya FETÖ uyarısı: Tanınmış siyasetçileri manipüle etmeye yönelik girişimlerde bulundular

Finlandiya İçişleri Bakanı Mari Rantanen ile bir araya gelen İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin görüşmede, FETÖ örgüt mensuplarının Finlandiya'da faaliyet yürütüp ülkedeki tanınmış siyasetçileri manipüle etmeye yönelik girişimlerde bulunduğunu vurguladığı aktarıldı.

10 Nisan 2026 Cuma 19:23
İçişleri Bakanlığının NSosyal hesabından, Ankara'da gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin videolu paylaşım yapıldı.

Görüşmede iki ülkenin işbirliği ve Finlandiya'nın NATO üyeliğiyle ilişkilerin müttefiklik boyutuna taşınmasının önemi vurgulandı.

Terörle mücadeleden düzensiz göç yönetimine, siber güvenlikten afet yönetimine kadar pek çok başlıkta işbirliğinin son yıllarda kazandığı ivmeden memnuniyet duyulduğu ifade edildi.

Bakan Çiftçi'nin, Türkiye'nin tüm terör örgütlerine karşı kararlılıkla mücadele ettiğini ve terörün finansmanı ile propaganda gibi faaliyetlere karşı uluslararası işbirliğinin önem taşıdığını belirttiği aktarıldı.

"SADECE TÜRKİYE'NİN DEĞİL AVRUPA'NIN GÜVENLİĞİ AÇISINDAN DA KRİTİK"

Paylaşımda şunlar kaydedildi:

"FETÖ'nün yasa dışı faaliyetlerini gizlilik içinde yürüten sinsi bir örgüt olduğuna dikkati çeken Sayın Bakanımız, FETÖ örgüt mensuplarının Finlandiya'da faaliyet yürütüp ülkedeki tanınmış siyasetçileri manipüle etmeye yönelik girişimlerde bulunduğunu vurguladı. Düzensiz göçle mücadelede Türkiye'nin insan onurunu esas alan, hukuk temelli ve etkin bir model ortaya koyduğunu ifade eden Sayın Bakanımız, bu mücadelenin sadece Türkiye'nin değil Avrupa'nın güvenliği açısından da kritik olduğunu dile getirdi.

Bölgesel gelişmelerin de ele alındığı görüşmede özellikle yakın coğrafyamızdaki krizlerin küresel ölçekte güvenlik ve göç riskleri doğurduğuna dikkat çekilerek, uluslararası dayanışmanın önemine vurgu yapıldı. Sayın Bakanımız, Türkiye ile Finlandiya arasındaki işbirliğinin karşılıklı güven ve ortak hedefler doğrultusunda daha da güçlenerek devam edeceğini ifade etti."

