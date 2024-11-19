Türkiye'den G-20 Zirvesi'nde Gazze vurgusu: İsrail'e karşı en büyük mücadeleyi veren isim Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brezilya'da gerçekleştirilen G20 Liderler Zirvesi'nin ardından basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

"İSRAİL İNSANLIĞA KARŞI SUÇ İŞLİYOR"

G20 Zirvesi kapsamında Brezilya'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Filistin'e en çok destek olan ülkelerden biriyiz. Gazze ve Lübnan'a hep el uzatıyoruz. İsrail insanlığa karşı suç işliyor. Gazze'de 2 milyon insan gıda ve suya erişemiyor. İsrail'e zorlayıcı tedbirler şart." dedi. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz İsrail ile ticari ilişkileri kestik. Bazı siyasi partiler garip şeyler söylüyorsa da biz ilişkimizi kestik. İsrail cumhurbaşkanının gitmesiyle ilgili hava hattımızı kullanmasına müsaade etmedik. Biz artık bazı şeylerde tavrımızı ortaya koymaya mecburuz koyacağız." diye konuştu."

Kahraman Poyrazoğlu'nun moderatörlüğünde yayınlanan 'Basın Ekspres' programına konuk olan Akşam Gazetesi Yazarı Kurtuluş Tayiz, G20 Zirvesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.

"İSRAİL'E KARŞI EN BÜYÜK MÜCADELEYİ VEREN İSİM ERDOĞAN'DIR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları hakkında konuşan Kurtuluş Tayiz, "Türkiye'nin hala İsrail ile ilişkisinin kesilmediğini söyleyenler zaten kesilmesini istemeyenlerdir. Cumhurbaşkanı Erdoğan sizin tarihte alamadığınız her cesur kararı alan isimdir. İsrail'e karşı dünyada en büyük mücadeleyi veren ismin kendisi Recep Tayyip Erdoğan'dır." dedi.

"DÜNYADA KİMSENİN CESARET EDEMEYECEĞİ İFADELERİ ERDOĞAN SÖYLEDİ"

BM'de ve G20 Zirvesi'nde Türkiye diplomasisinin İsrail aleyhinde büyük başarılar elde ettiğini söyleyen Tayiz, "Dünyada hiç kimsenin söylemeye cesaret edemeyeceği ifadeleri Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail'e söylemiştir."