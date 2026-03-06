Türkiye'den gazetecilerin İsrail'de gözaltına alınmasına tepki

Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"İsrail polisinin A Haber ekibini hukuksuz bir şekilde gözaltına alması, gerçekleri karartma çabasının yeni bir aşamasıdır. A Haber ailesine, Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu ve kameraman Niyazi Kurt'a gerçekleri duyurmak adına gösterdikleri gayret için teşekkür ediyoruz. Fedakarca hakikat mücadelesi veren tüm basın mensuplarımızın durumunu yakından takip ediyoruz."

ALA'DAN TÜRK GAZETECİLERİ GÖZALTINA ALAN İSRAİL'E TEPKİ

Ala, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"İsrail güçleri tarafından A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu ile kameraman Niyazi Kurt'un sahada yürüttükleri gazetecilik faaliyetleri nedeniyle gözaltına alınmaları ve gazetecilere yönelen keyfi müdahaleleri şiddetle kınıyor, A Haber ailesine ve sahada görev yapan tüm basın mensuplarına desteğimizi iletiyoruz."

"İSRAİL'İN SERGİLEDİĞİ VAHŞET KARŞISINDA TÜRKİYE'NİN TAVİZSİZ DURUŞUNA DUYDUĞU TAHAMMÜLSÜZLÜĞÜN İLANIDIR"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, "Basın mensuplarımızın sırf Türk oldukları için ayrımcılığa maruz kalması, İsrail'in sergilediği vahşet karşısında Türkiye'nin tavizsiz duruşuna duyduğu tahammülsüzlüğün ilanıdır." ifadesini kullandı.

Acar, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"İsrail, hakikati karartmak için bu kez de A Haber ekibini hedef aldı. Bölgedeki gelişmeleri takip eden Emine Kavasoğlu ve Niyazi Kurt kardeşlerimin hukuksuzca alıkonulması açık bir yıldırma operasyonudur. Basın mensuplarımızın sırf Türk oldukları için ayrımcılığa maruz kalması, İsrail'in sergilediği vahşet karşısında Türkiye'nin tavizsiz duruşuna duyduğu tahammülsüzlüğün ilanıdır. Başta Türk basını olmak üzere ilkeli medya, gerçeği dünyaya duyurmaya devam edecek, keyfi gözaltılar basın özgürlüğünü engelleyemeyecek. Her türlü baskıya rağmen doğrunun sesi olan gazetecilerimize teşekkür ediyor, Emine Kavasoğlu, Niyazi Kurt ve A Haber ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

İLETİŞİM BAŞKANI DURAN'DAN TÜRK GAZETECİLERİ GÖZALTINA ALAN İSRAİL'E TEPKİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, gazetecilerin mesleklerini icra ederken hedef alınmaları ve özgürlüklerinden mahrum bırakılmalarının asla kabul edilemeyeceğini belirterek, İsrail'in basın özgürlüğünü açıkça ihlal eden hukuksuz uygulamalarına derhal son vermesi gerektiğini bildirdi.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu'nun ve ekibinin İsrail'de gözaltına alınmasını şiddetle kınıyor, geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Gazetecilerin mesleklerini icra ederken hedef alınmaları ve özgürlüklerinden mahrum bırakılmaları asla kabul edilemez. Basın mensuplarının güvenliği ile kamuoyunun doğru ve tarafsız bilgiye erişim hakkı, evrensel hukuk normlarıyla güvence altına alınmış temel bir haktır. İsrail'in basın özgürlüğünü açıkça ihlal eden bu hukuksuz uygulamalarına derhal son vermesi gerekmektedir. Gazetecilerin hedef alındığı bu tür girişimlerin her zaman karşısında olmaya devam edeceğiz."

RTÜK BAŞKANI DANİŞ'TEN TÜRK GAZETECİLERİN İSRAİL'DE GÖZALTINA ALINMASINA TEPKİ

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Mehmet Daniş, "Gazetecilerin görevlerini yerine getirirken engellenmeleri, baskı altında tutulmaları ve özgürlüklerinin kısıtlanması kabul edilemez." ifadesini kullandı.

Daniş, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu ve beraberindeki medya ekibinin İsrail'de gözaltına alınmasını kınıyor, kendilerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Gazetecilerin görevlerini yerine getirirken engellenmeleri, baskı altında tutulmaları ve özgürlüklerinin kısıtlanması kabul edilemez. Basın mensuplarının güvenliği ile kamuoyunun doğru ve sağlıklı bilgiye erişim hakkı, evrensel hukuk ilkeleriyle güvence altına alınmış temel bir değerdir. Basın çalışanlarını hedef alan bu tür girişimlerin karşısında durmaya devam edeceğiz."