Türkiye'den Gazze'ye 101 bin 271 tonluk insani yardım!

Pehlivan, AFAD Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, Filistin topraklarında 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in aralıksız sürdürdüğü saldırılar sonucu 61 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini, 151 bini aşkın kişinin yaralandığını, 2 milyon insanın da yerinden edildiğini söyledi.

İnsanlık onurunu hiçe sayan saldırıların, temel insani ihtiyaçlara erişimi imkansız hale getirdiğine dikkati çeken Pehlivan, "Dünyanın gözü önünde yürütülen bu vahşet, çağın utancı, insanlığın çöküşüdür. Bu durumu, meşru müdafaa diye savunmaya çalışanlar, tarihe suç ortağı olarak geçeceklerdir. Sessiz kalan her diplomatik söylem, dökülen her çocuk kanının sorumluluğunu taşımaktadır." ifadelerini kullandı.

Yaşanan olayların, AFAD Başkanlığınca yakından takip edildiğini belirten Pehlivan, AFAD'ın kendi imkanlarıyla sağladığı yardımların yanı sıra Sağlık Bakanlığı, Türk Kızılay, sivil toplum kuruluşları, ilgili kurum ve kuruluşların temin ettiği insani yardım malzemelerinin bölgeye uçak ve gemilerle ulaştırıldığını vurguladı.

Bu yıl mart ayından bu yana insani yardıma dahi kapalı olan Gazze sınır kapılarının, 27 Temmuz'da yardım tırlarının geçişine sınırlı saatlerde kısıtlı olarak açıldığını anlatan Pehlivan, AFAD'ın koordinasyonunda hazırlanan insani yardım malzemelerinin, bu tarihten itibaren Gazze'ye yeniden ulaştırılmaya başlandığını kaydetti.

"YARDIMLARIN BÜYÜK KISMI UN, GIDA, BEBEK MAMASI, İLAÇ VE HİJYEN MALZEMELERİNDEN OLUŞUYOR"

Pehlivan, önceki aylarda Mısır'ın el-Ariş kentine sevk edilen insani yardım malzemelerinin burada depolandığını dile getirdi.



"Bu malzemelerin Gazze'ye ulaştırılması için Refah Sınır Kapısı'nda görevli AFAD personelimiz, yoğun, sabırlı ve meşakkatli bir çalışma yürütmektedir." diyen Pehlivan, şöyle devam etti:



"Sadece son 11 günde Türkiye'ye ait 178 insani yardım tırı el-Ariş'ten Gazze'ye geçiş sağlamıştır. Yardım malzemelerinin büyük kısmını un, gıda, bebek maması, ilaç ve hijyen malzemeleri oluşturmaktadır. Bunun yanında, yaklaşık yüzde 60'ı gıda, yüzde 40'ı barınma malzemelerinden oluşan 500 tırlık yardım konvoyu da Gazze'ye gönderilmek üzere el-Ariş'teki depolarda hazır bekletilmektedir. Bu gayret, Türkiye'nin kararlılığını ve Filistin halkına olan sarsılmaz desteğini ortaya koymaktadır."

Pehlivan, İsrail'in 2023'ün ekim ayında Gazze'ye başlattığı saldırıların yol açtığı insani kriz karşısında Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve himayesinde, İçişleri Bakanlığı AFAD Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı ile koordinasyon sağlamak suretiyle uluslararası düzeyde harekete geçtiğini ve insani yardım çalışmalarını başlattığını dile getirdi.

"BU YARDIM KONVOYLARI, İNSANLIĞIN ONURUNU DA TAŞIMAKTA"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dirayetli liderliği ve kararlı vizyonunun, insanlık onurunu savunan bir duruşun en güçlü ifadesi olduğunu belirten Pehlivan, "Bu kapsamda ülkemiz, o günden bu yana 14 insani yardım uçağını ve 16 insani yardım gemisini Gazze'ye göndermiştir. Ülkemizden toplam 101 bin 271 tonluk insani yardım malzemesi bölgeye ulaştırılmıştır. Bu yardım konvoyları, sadece gıda veya insani yardım malzemeleri değil insanlığın onurunu da taşımaktadır." diye konuştu.

Pehlivan, vatandaşların Filistin'e yardım etme talebini karşılamak ve Filistin halkının sıkıntılarını hafifletmek amacıyla AFAD'ın 2018'de "Filistin'e Umut Ol", 2019'da "Filistin İçin Paylaşma Vakti", 2023'te "Filistin İçin El Ele" yardım kampanyalarını düzenlediklerini söyledi.

Son olarak şubat ayında başlattıkları "Gazze İçin El Ele Kampanyası"nın devam ettiğini belirten Pehlivan, vatandaşların büyük teveccüh gösterdiği kampanyaya gelen bağışların, Gazze için hayati önemi haiz yardımların teminine vesile olduğunu dile getirdi ve yardımları için vatandaşlara şükranlarını sundu.

Gazze'ye 2023'ün ekim ayından bu yana gönderilen 101 bin 271 tonluk yardım malzemelerine ilişkin bilgi veren Pehlivan, bunların içinde 8 sahra hastanesi, 53 ambulans/kurtarma aracı, 1451 jeneratör, 351 yaşam konteyneri, 245 ton tıbbi malzeme, 3 mobil mutfak aracı, 25 bin 729 ton gıda malzemesi, 65 bin 270 ton un, 3 bin 171 ton içme suyu, 550 ton temizlik malzemesi, 281 bin hijyen seti, 25 bin 180 çadır, 113 bin 608 battaniye, 19 binden fazla uyku tulumu, 151 bin barınma malzemesi, 469 binden fazla giyecek ve binden fazla oyuncak setinin yer aldığını söyledi.

"TÜRKİYE'MİZ, BU MANADA DÜNYANIN VİCDANI OLMUŞTUR"

Pehlivan, görev ve sorumluluklarından biri de uluslararası insani yardımları koordine etmek olan AFAD'ın, bugüne kadar 5 kıtada 82'den fazla ülkeye yardım götürdüğünü vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ülkemiz, küresel insani yardım raporlarında gayrisafi milli hasılasına göre en fazla yardım yapan ülkelerin başında gelmektedir. Türkiye'miz, bu manada dünyanın vicdanı olmuştur. Zulme karşı sadece gözyaşı dökmenin yeterli olmayacağına inanan Türkiye'miz, mazlumların yardım eli olarak insanlığın sustuğu yerde konuşmaya devam etmektedir, devam edecektir zira biz, daima mazlumun yanında olan, zalime asla boyun eğmeyen, karşısında dimdik duran bir milletin evlatlarıyız.



Ülkemiz, Filistin'in, Filistinli ve Gazzeli kardeşlerimizin yanında durmayı, iyiliğin ve insanlığın sesi olmayı sürdürecektir. Aziz milletimizin merhamet ve şefkat elini ulaştırmaya, mağdur ve mazlumların umudu olmaya devam edecektir."