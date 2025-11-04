Türkiye'den Gazze'ye 102 bin tonluk konvoy! Yardımlar aralıksız sürüyor

7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de yaşanan insani krize destek olmak amacıyla Ankara genelinde anlamlı bir dayanışma örneği sergilendi. Ankara'daki tüm resmi ve özel okullarda 'Bir Okul Bir Ümit' adıyla düzenlenen hayır etkinliklerinde öğrenciler, öğretmenler ve veliler bir araya gelerek Filistin halkına yardım eli uzattı. Hayır etkinliklerinden elde edilen gelirlerin tamamı, Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere AFAD'a bağışlandı. Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen 'Bir Okul Bir Ümit' kampanyasıyla, öğrencilerin erken yaşta yardımseverlik bilincine sahip olmaları hedeflenirken, aynı zamanda toplumda birlik ve dayanışma kültürünün güçlendirilmesi amaçlandı. Düzenlenen basın açıklamasında açıklamalarda bulunan Ankara Valisi Vasip Şahin, Gazze'de yaşanan insanlık dramına her türlü desteği sağlayacaklarını belirtti. AFAD Başkanı Pehlivan ise, Gazze'ye 103 bin tona yakın malzeme ulaştırdıklarını ve yardımların devam edeceğini açıkladı.

"BU BİR DUYARLILIK, BİR HASSASİYET İFADESİDİR"

7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de yaşanan soykırım hakkında açıklamalarda bulunan Ankara Valisi Vasip Şahin, Gazze'yi asla unutmadıklarını ve unutmayacaklarını belirterek, "Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün başlattığı 'Bir Okul Bir Ümit' mottosuyla devam ettirilen, okullarımızda Gazze'ye yardım toplamak amaçlı sürdürülen bu hayır etkinlikleri sonucunda elde edilen geliri, Gazze'deki gençlerimize, yavrularımıza, onlara öncelikle eğitim imkanı sağlanması için gönderilmek üzere değerli başkanımıza ve başkanımızın şahsında AFAD Başkanlığımıza takdim ediyoruz. Bu bir duyarlılık, bir hassasiyet ifadesidir. Milletimizin 2 yıldan fazladır süren Gazze'deki zulme, zorluklara, oradaki kardeşlerimizin içinde bulunduğu şartlara karşı milletimizin bir desteğidir. Özellikle genç neslimizin, öğrencilerimizin aileleriyle birlikte Gazze'nin yanında durduklarının, Gazze'nin derdine ortak olduklarının bir göstergesidir. Bu kampanyaya 1847 okulumuz dahil oldu. Bunların 335'i özel okullar, diğerleri resmi devlet okullarımızdı. Buralarda toplanan 101 milyon lirayı bugün başkanımıza takdim etmekten de ayrıca bir mutluluk ve gurur duyuyoruz" diye konuştu.

"TOPLAMDA 102 BİN 600 TON MALZEME GAZZE'YE ULAŞTIRILMAK ÜZERE ÜLKEMİZDEN YOLA ÇIKARTILDI"

Gazze'de yaşanan soykırıma destek olabilmek için tüm Türkiye olarak seferberlik ilan ettiklerini belirten AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan ise, "7 Ekim 2023 yılından bu yana Gazze'de zulüm yaşanıyor. Oradaki kardeşlerimiz insanlık krizi yaşıyor, çok zor durumdalar. Süreç içerisinde ülkemiz, milletimiz ve devletimiz adına AFAD Başkanlığımızın koordinasyonunda bölgeye bugüne kadar 14 uçak, 17 iyilik gemisiyle yardımlar ulaştırıldı. En son 17'nci iyilik gemisini Mersin'den Sayın Bakanımızın da katılımlarıyla uğurlamıştık. Toplamda 102 bin 600 ton malzeme Gazze'ye ulaştırılmak üzere ülkemizden yola çıkartıldı. AFAD'ımızın koordinasyonunda Türk Kızılayı, Mısır'da da Mısır Kızılayı'nın orada organizasyon desteğiyle ülkemizde sivil toplum teşkilatlarının, ilgili kamu kuruluşlarının, özel sektörün ve bizatihi hayırsever vatandaşlarımızın desteklerini oraya ulaştırma gayreti içerisinde olduk ve bu süreç devam ediyor. Ayrıca AFAD Başkanlığı olarak İçişleri Bakanlığımız bünyesinde yardım kampanyaları düzenledik. Bu süreç içerisinde en son Şubat ayı sonu itibariyle Gazze'ye yardım, Filistin'e yardım kampanyasını güncellemiştik ve şu anda 17 bankada hesaplarımız aktif bir şekilde hizmet veriyor" şeklinde konuştu.

"HER BİR OKUL ADETA BİN UMUT OLMUŞ"

Gazze'ye yardım için tüm okulların var gücüyle destek olduğunu vurgulayan AFAD Başkanı Pehlivan, "Her bir okul adeta bin umut olmuş. İnanıyoruz ki bir gün oradaki bu insanlık krizi sona erecek. Oradaki kardeşlerimiz de insanlık onuruna yer aşırı yaşam ortamına kavuşacaklardır. Biz bugüne kadar olduğu gibi bu yardımları Gazze'ye ulaştırmak için bütün paydaşlarımızla birlikte gayretle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Düzenlenen basın açıklamasına Ankara Valisi Vasip Şahin ve AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan katılım sağladı.