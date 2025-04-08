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Türkiye'den Gazze'ye, Bosna'dan Yemen'e Ramazan'da 52 ülkede gıda desteği

Milyonlarca insanın açlık, yoksulluk, savaş gibi nedenlerle yaşam mücadelesi verdiği coğrafyalarda uzun yıllardır faaliyet yürüten Yeryüzü Doktorları, bu yıl da Ramazan ayında Gazze dahil 52 ülkeye gıda desteği ulaştırdı. Çalışmalarıyla Ramazan'da 100 binden fazla insana destek olan dernek, özellikle Gazze'de ara vermeden faaliyetlerine devam ediyor.

HABER MERKEZİ8 Nisan 2025 Salı 16:18 - Güncelleme:
Türkiye'den Gazze'ye, Bosna'dan Yemen'e Ramazan'da 52 ülkede gıda desteği
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Birleşmiş Milletler raporlarına göre iklim değişikliği, bölgesel iç savaşlar ve yoksulluk gibi nedenlerle 2030 yılında 582 milyon insanın kronik yetersiz beslenme riskiyle karşı karşıya kalacağı öngörülürken, Yeryüzü Doktorları da ihtiyaç sahibi bölgelerde faaliyetlerini sürdürüyor.

Özellikle kriz bölgelerinde insani yardım çalışmaları yürüten dernek; bu Ramazan ayında Balkanlar'dan Kafkaslar'a, Asya'dan Afrika'ya uzanarak tam 52 ülkeye gıda desteği sağladı. Derneğin en çok çalışma yürüttüğü Gazze'de ise Ramazan'ın son günü iftar hazırlığı sırasında aşevi bombalandı.

52 FARKLI ÜLKEDE 100 BİN İHTİYAÇ SAHİBİNE GIDA DESTEĞİ VERDİLER

Beslenme sağlığı tedavisi için sağlıklı gıdaya erişimin elzem olduğu bu coğrafyalarda Yeryüzü Doktorları Ramazan ayı boyunca gıda desteği verdi.

Bu kapsamda dernek Afganistan, Angola, Arjantin, Azerbaycan, Bangladeş, Benin, Bosna Hersek, Brezilya, Çad, El Salvador, Endonezya, Esvatini, Etiyopya, Filipinler, Filistin, Gambiya, Guyana, Güney Afrika, Haiti, Hindistan, Kamboçya, Kamerun, Kazakistan, Kenya, Kırgızistan, Komorlar, Kosova, Lesotho, Lübnan, Madagaskar, Kuzey Makedonya, Malezya, Meksika, Moğolistan, Moritanya, Myanmar (Burma), Nijer, Nijerya, Pakistan, Senegal, Somali, Sri Lanka, Sudan, Suriye, Tanzanya, Togo, Türkiye, Uganda, Ürdün, Yemen, Zambiya, Zimbabve'de ihtiyaç sahiplerine 9 bine yakın Ramazan kumanyası dağıttı. Hem kumanya desteği hem kurduğu iftar sofraları vesilesiyle Ramazan'ın bereketini dünyanın dört bir yanında 100 bin kişiyle birlikte yaşadı.

RAMAZAN'IN SON GÜNÜ GAZZE AŞEVİ SALDIRILARIN HEDEFİ OLDU

Uzun yıllardır Gazze'de faaliyet gösteren ve 7 Ekim krizinin başından beri 900 bin kişiye destek veren dernek, Ramazan ayında da Gazzelileri yalnız bırakmadı. Ramazan boyunca 40 binden fazla kişiye iftar desteği sağlayan derneğin aşevi, arefe günü iftar hazırlığı sırasında saldırıların hedefi oldu.

Aşevi kullanılamaz hale gelen dernek, saldırıların altında hem gıda hem sağlık alanında çalışmalarını sürdürüyor. Şifa, Endonezya ve Al Ahli Hastanelerinde sağlık hizmetlerine devam eden dernek ekibi, aynı zamanda Gazze'nin kuzeyinde kurduğu mobil sağlık noktasında da yaralılara acil yardım hizmeti veriyor.

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