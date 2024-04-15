İSTANBUL 27°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Nisan 2024 Pazartesi / 7 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,4044
  • EURO
    34,5595
  • ALTIN
    2456.65
  • BIST100
    9755.34
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Türkiye'den Gazze'ye insani yardım! 9. gemi yarın uğurlanacak
Güncel

Türkiye'den Gazze'ye insani yardım! 9. gemi yarın uğurlanacak

Gazze'ye ulaştırılması için Türk Kızılay tarafından hazırlanan 3 bin 774 ton insani yardım malzemesinin yüklendiği gemi, yarın Mersin Uluslararası Limanı'ndan yola çıkacak.

AA15 Nisan 2024 Pazartesi 14:31 - Güncelleme:
Türkiye'den Gazze'ye insani yardım! 9. gemi yarın uğurlanacak
ABONE OL

Türk Kızılayı, İsrail saldırılarının hedefi olan Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkı için yardım eli uzatmaya devam ediyor.

Bu kapsamda hazırlanan gıda, un, bebek malzemeleri ve uyku tulumu kolilerinden oluşan 3 bin 774 tonluk yardım, Türk Kızılayın "9. İyilik Gemisi"ne yüklendi.

Mersin Uluslararası Limanı'ndaki hazırlıkların tamamlanmasının ardından yarın düzenlenecek törenle yola çıkacak gemi, yaklaşık 40 saat sürecek deniz yolcuğuyla Gazze'ye en yakın bölge olan Mısır'ın El-Ariş Limanı'na ulaşacak.

Limana yanaşacak gemiden indirilecek insani yardım malzemeleri, tırlarla Refah Sınır Kapısı'na taşınacak. Buradaki gümrük işlemlerinden sonra malzemeler, Filistin Kızılayına teslim edilecek.

Filistin Kızılayı da yardımları Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.

Türk Kızılay ile AFAD işbirliğinde bugünü kadar 13 uçak ve 8 gemiyle toplamda 39 bin 697 ton çeşitli insani yardım malzemesi Gazze'ye ulaştırıldı.

  • Gazzeye Yardım
  • Kızılay Yardımı
  • Mersin Limanından Sevkiyat

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.