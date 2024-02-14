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Türkiye'den Gazze'ye tıbbi malzeme

Türkiye'den Gazze'ye ilaç ve tıbbi malzeme taşıyan, 12 uzman sağlık çalışanının da bulunduğu askeri uçak, Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından Mısır'ın El-Ariş kentindeki havalimanına ulaştı.

AA14 Şubat 2024 Çarşamba 10:35 - Güncelleme:
Türkiye'den Gazze'ye tıbbi malzeme
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Kayseri Havalimanı'nda yaklaşık 1,5 ton sağlık malzemesi yüklenen Milli Savunma Bakanlığı Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait A-400 M tipi uçak, hazırlıkların tamamlanmasının ardından uzman doktor ve hemşirelerin de aralarında bulunduğu 12 sağlık çalışanıyla saat 07.00'de El-Ariş Havalimanı'na hareket etti.

Yaklaşık 2 saatlik uçuşun ardından havalimanına ulaşan uçaktan yardım malzemeleri indirildi.

İnsani yardımın ulaştırılmasının ardından Gazzeli hasta ve çocuklar, sağlık çalışanları refakatinde uçakla Ankara'ya nakledilecek.

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