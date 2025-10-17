İSTANBUL 22°C / 14°C
Güncel

Türkiye'den Gazze'ye yardım eli: Malzemeler indirilmeye başlandı

Mısır'ın El-Ariş Limanı'na yanaşan 17. 'İyilik Gemisi'ndeki insani yardım malzemeleri, Gazzelilere ulaştırılmak üzere indirilmeye başlandı.

AA17 Ekim 2025 Cuma 14:31
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda hazırlanan ve 17 sivil toplum kuruluşunun destekleriyle 14 Ekim'de Mersin Limanı'ndan yola çıkan gemideki yaklaşık 900 tonluk yardım malzemesi, forkliftler yardımıyla geminin kargo bölümünden çıkarılarak tırlara yükleniyor.

Bebek maması, aç-tüket gıda paketleri ve konserve ürünlerden oluşan yardımlar, Mısır Kızılayı işbirliğiyle kara yoluyla Gazze'ye ulaştırılacak.

Malzemelerin limandaki boşaltma ve sevkiyat işlemlerine ilişkin prosedürlerin tamamlanmasının ardından dağıtım süreci başlayacak.

