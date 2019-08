Türkiye'den gelecek kıvılcımı bekliyorlar: 2 milyon ayağa kalkar

Güvenli bölge oluşturma süreci devam ederken, bölgedeki sivillerin gözü Türkiye’de. Terör örgütü YPG/PKK’nın işgal ettiği Deyrizor’da 2014-2015 döneminde Askeri Meclis Başkanlığı görevinde bulunan Albay İmed Said, ABD ve PKK ittifakının savaş sürecinin en zor günlerini yaşadığını söyledi. Türkiye’nin operasyon hazırlıklarının tüm Arap, Türkmen ve Kürtler nezdinde büyük beklenti oluşturduğunu kaydeden Albay Said, “PKK’nın sivil ve askeri kanadı harekatı engellemek için her yola başvuruyor. Çok büyük korku ve kaos içindeler. Bölgede işlenen cinayetler, alıkoyma ve yağmanın ancak yüzde 10-15’lik kısmı dışarı aktarılabiliyor. Haseke, Rakka, Deyrizor ve Münbiç’te halk canından bezdi” dedi.

SEFERBERLİK HALİ HAKİM

“ABD’nin desteklediği PKK, bizim bölgelerimizde ırkçılık ve din düşmanlığı ekiyor” diyen Said şunları söyledi:

“Hemen her gün bir aşiret temsilcisine tehdit, para ve şantajla Türkiye aleyhine açıklama yapmaya zorluyorlar. Türkiye halkın barış ve kurtuluş umudu. 2 milyondan fazla insan ayaklanmak için Türkiye’den gelecek küçük bir kıvılcımı bekliyor. Halkta genel bir seferberlik hali hakim. Suriye’nin işgal bölgeleri kendi öz evlatları eliyle, bizi ilk günden bu yana menfaatsiz destekleyen Türk kardeşlerimizin desteği ile sağlanacaktır.”