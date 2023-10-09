İSTANBUL 17°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Ekim 2023 Pazartesi / 25 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,7237
  • EURO
    29,3211
  • ALTIN
    1657.55
  • BIST100
    8193.44
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Türkiye'den gezi provokatörü Kavala'ya ödül veren AKPM'ye tepki
Güncel

Türkiye'den gezi provokatörü Kavala'ya ödül veren AKPM'ye tepki

Dışişleri Bakanlığı, gezi provokatörü Osman Kavala'ya Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Genel Kurulu'nda düzenlenen törenle, 'Václav Havel İnsan Hakları Ödülü' verilmesine tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, 'Yargı kararına saygısızlık oluşturan bu tasarrufla, AKPM'nin itibar ve inandırıcılığı ciddi şekilde zedelenmiştir.' denildi.

9 Ekim 2023 Pazartesi 21:46 - Güncelleme:
Türkiye'den gezi provokatörü Kavala'ya ödül veren AKPM'ye tepki
ABONE OL

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullandıl:

Václav Havel İnsan Hakları Ödülü'nün, ülkemizde hakkında yargı tarafından hükmedilen kesinleşmiş mahkumiyet kararı bulunan bir kişiye verilmiş olması kabul edilemez.

Bu ödülün, demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü ilkelerinin rehberliğinde faaliyet göstermesi gereken Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) çatısı altında verilmesi, Avrupa Konseyi'nin insan hakları idealine yönelik müktesebatının ve bu ideal uğruna uzun yıllardır sarfedilen müşterek çabanın hiçe sayılması anlamına gelmektedir.

Ödülün, hakkında kesinleşmiş mahkumiyet kararı bulunan bir kişiye verilmesi hukukun siyasileştirilmesine yönelik girişimlerin bir uzantısıdır.

Ortak değerlerin korunmasına hizmet etmesi beklenen uluslararası kuruluşlar, bu tür siyasi gündem yaratma arayışlarına alet edilmemelidir.

Yargı kararına saygısızlık oluşturan bu tasarrufla, AKPM'nin itibar ve inandırıcılığı ciddi şekilde zedelenmiştir.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.