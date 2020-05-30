AA 30 Mayıs 2020 Cumartesi 15:19 - Güncelleme: 30 Mayıs 2020 Cumartesi 15:24

TÜBİTAK ve Ege Üniversitesi tarafından yürütülen Türkiye Meteor Takip Sistemleri ve Ağının Kurulumu Projesi'ni yürüten Doç. Dr. Ünsalan, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin doğusunda gökyüzünden ışık saçarak düştüğü görülen cismin tipik bir göktaşı olduğunu ifade ederek, konuyu yakından takip ettiğini dile getirdi.

Ünsalan, Ermenistan, Gürcistan veya Rusya'ya düştüğünü tahmin ettikleri göktaşıyla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:



"İlk belirlemelere göre meteorun atmosfere girmeden önceki kütlesi yaklaşık 3,6 ton, atmosfere girerken çapı 130 santimetre, atmosfere giriş hızı saatte 54 bin kilometre, yoğunluğu ise 3 bin kilogram/metreküp. Tabi bunlar ortalama değerler. Çok yüksek ihtimalle Gürcistan, Ermenistan veya Rusya dolaylarında düştü diyebiliriz."

