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Türkiye'den Gürcistan ordusuna teknik ekipman desteği

Milli Savunma Bakanlığı, Gürcistan Savunma Bakanlığına lazer telemetreleri ve bir dizi mühendislik ekipmanları hibe etti.

AA24 Ocak 2021 Pazar 11:21 - Güncelleme: 24 Ocak 2021 Pazar 11:31
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Gürcistan Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, başkent Tiflis'te Savunma Bakanlığında düzenlenen teslim törenine Gürcistan Savunma Kuvvetleri Genelkurmay Stratejik Planlama Dairesi Başkanı Albay İoseb Nikoleişvili ile Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Albay Burak Altıner'in katıldığı belirtildi.

Açıklamada, daha önce Türkiye ve Gürcistan hükümetleri arasında imzalanan Askeri-Mali İşbirliği Anlaşmaları çerçevesinde Gürcü tarafa teslim edilen lazer telemetreleri ve mühendislik ekipman takımlarının teslim tutanağının Nikoleişvili ile Altıner tarafından imzalandığı bilgisi paylaşıldı.

Teknik ekipmanlarının, Gürcistan Savunma Kuvvetlerinin muharebe ve mühendislik bölümlerine dağıtılacağı ve kendilerine verilen görevlerin etkili şekilde yerine getirilmesini kolaylaştıracağına dikkat çekilen açıklamada, "Gürcistan ile Türkiye, savunma konularındaki çeşitli alanlarda uzun yıllardır yakın ve başarılı iş birliği yürütmektedir." ifadesi yer aldı.

Milli Savunma Bakanlığı, Gürcistan Savunma Bakanlığına 35 BMC Neocity 8,5 metrelik dizel otobüs, 12 zırhlı iş makinesi ve çeşitli aparatlar 27 Kasım 2020'de de hibe etmişti.

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