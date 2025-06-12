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Türkiye'den Hafter açıklaması: Olumlu karşılıyoruz

5'inci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü'nde düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuşan MSB kaynakları, 'Mutabakat Muhtırası kapsamında Libya ile tarihi bağlara dayanan müttefikliğimiz denizlerle de tescillenmiştir. Hafter tarafının da bunu incelemeye almasını olumlu karşılıyoruz ve gelişmeleri yakından takip ediyoruz.' açıklamasında bulundu.

AA12 Haziran 2025 Perşembe 11:33 - Güncelleme:
Türkiye'den Hafter açıklaması: Olumlu karşılıyoruz
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Bakanlık kaynakları, 5'inci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğünde düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.

TÜRKİYE-LİBYA DENİZ YETKİ ANLAŞMASI

Kaynaklar, Türkiye-Libya Deniz Yetki Anlaşması'nın Hafter tarafının da incelemeye aldığına dair haberle ilgili sorular üzerine, şunları kaydetti:

"Ülkemiz ve Libya arasında 2019 yılında akdedilen Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası her iki ülkenin de uluslararası hukuktan doğan haklarını koruyan, hakkaniyet temelli bir anlaşmadır. Bahse konu Mutabakat Muhtırasında deniz alanları belirlenirken, ana karalar arası ortay hat esas alınmış, Libya'nın hakları diğer ülkelerin maksimalist taleplerinin aksine tam manasıyla korunmuştur. Mutabakat Muhtırası kapsamında Libya ile tarihi bağlara dayanan müttefikliğimiz denizlerle de tescillenmiştir. Hafter tarafının da bunu incelemeye almasını olumlu karşılıyoruz ve gelişmeleri yakından takip ediyoruz."

Bakanlık kaynakları, Suriye'deki son duruma ilişkin ise "Türkiye olarak temel gayemiz, Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve birliğinin korunması, Suriye'nin güvenlik kapasitesinin artırılması ve iki ülke arasında terörle mücadelede işbirliğinin sağlanmasıdır. Terör örgütü YPG/SDG'nin Suriye Yeni Yönetimi ile entegrasyon sürecinin suiistimal edilmesine asla göz yumulmayacağını hatırlatıyor, Türkiye'nin terörle mücadeleye yönelik kararlılığında hiçbir azalma olmadığını bir kez daha vurguluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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