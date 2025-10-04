İSTANBUL 22°C / 15°C
  Türkiye'den Hamas'ın cevabına ilişkin açıklama: Kalıcı barışa imkan sağlayacak adım
Güncel

Türkiye'den Hamas'ın cevabına ilişkin açıklama: Kalıcı barışa imkan sağlayacak adım

Hamas'ın Trump'ın Gazze planına yönelik verdiği cevaba ilişkin Dışişleri Bakanlığından yazılı açıklama geldi. Açıklamada, 'Gazze'de ateşkesin acilen tesis edilmesine, insani yardımların kesintisiz olarak bölgeye ulaştırılmasına ve kalıcı barışa erişilmesini mümkün kılacak adımların atılmasına imkan sağlayacağını değerlendiriyoruz.' denildi.

4 Ekim 2025 Cumartesi 01:43
Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan açıklama şu şekilde:

ABD Başkanı Trump'ın açıklamış olduğu plana Hamas'ın bugün (3 Ekim) verdiği yanıtın; Gazze'de ateşkesin acilen tesis edilmesine, insani yardımların kesintisiz olarak bölgeye ulaştırılmasına ve kalıcı barışa erişilmesini mümkün kılacak adımların atılmasına imkan sağlayacağını değerlendiriyoruz.

İsrail, Gazze halkına yönelik saldırılarını derhal durdurmalıdır. Tarafları ateşkesi sağlayacak görüşmelere bir an önce başlamaya ve uluslararası toplumun da destek verdiği iki devletli çözümü hayata geçirmeye davet ediyoruz.

Türkiye, müzakereleri desteklemeye ve yapıcı katkı sağlamaya devam edecektir.

