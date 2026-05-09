Güncel

Türkiye'den Hantavirüs tedbiri: 3 Türk yolcu karantinaya alınacak

Sağlık Bakanlığı, uluslararası bir seyahat gemisinde ortaya çıkan Hantavirüs vakaları nedeniyle gemide bulunan ve sağlık durumları yakından takip edilen 3 Türk vatandaşının yarın Türkiye'ye getirileceğini açıkladı.

HABER MERKEZİ9 Mayıs 2026 Cumartesi 23:08 - Güncelleme:
Bakanlıktan yapılan açıklamada, sürecin ilgili uluslararası sağlık otoriteleriyle koordinasyon içinde yürütüldüğü belirtilerek, vatandaşlarda şu ana kadar herhangi bir semptom veya hastalık bulgusuna rastlanmadığı ifade edildi. Takibin gemi içerisinde ve karantina protokolleri çerçevesinde sürdüğü kaydedildi.

Hantavirüsün kemirgenler yoluyla bulaşabilen ve bazı durumlarda ciddi solunum yolu enfeksiyonlarına yol açabilen bir virüs olduğu bilinirken, gemideki olası temas risklerine karşı önleyici tedbirlerin uygulandığı aktarıldı.

Vatandaşların Türkiye'ye ulaşmalarının ardından sağlık kontrollerinin yapılacağı, gerekli görülmesi halinde karantinaya alınacakları ve tüm süreçlerin Sağlık Bakanlığı tarafından titizlikle yürütüleceği bildirildi.

