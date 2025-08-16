İSTANBUL 29°C / 22°C
Güncel

Türkiye'den ''hazırız'' mesajı... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Alaska Zirvesi barışa yeni ivme kazandırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gün Alaska'da Putin ile Trump arasında gerçekleşen zirve hakkında değerlendirmede bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmenin barışa yeni bir ivme kazandırdığını belirterek 'Türkiye her türlü katkıyı sağlamaya hazır' dedi.

16 Ağustos 2025 Cumartesi 18:28
Türkiye'den ''hazırız'' mesajı... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Alaska Zirvesi barışa yeni ivme kazandırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna-Rusya arasındaki çatışmaların son bulması için Alaska'da gerçekleştirilen zirve hakkında memnuniyet paylaşımı yaptı.

BARIŞA YENİ BİR İVME

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "ABD Başkanı Sayın Trump ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Putin arasında Alaska'da gerçekleştirilen görüşmeler Rusya-Ukrayna savaşının sonlandırılması arayışlarına yeni bir ivme kazandırmıştır" dedi.

"TÜRKİYE HAZIR"

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımının devamında şunlara yer verdi:

"Yeni sürecin Zelenskiy'nin de katılımıyla kalıcı barışın temelini atmasını diliyoruz. Türkiye barışın tesisi için her türlü katkıyı sağlamaya hazır"

