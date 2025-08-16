Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna-Rusya arasındaki çatışmaların son bulması için Alaska'da gerçekleştirilen zirve hakkında memnuniyet paylaşımı yaptı.

BARIŞA YENİ BİR İVME

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "ABD Başkanı Sayın Trump ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Putin arasında Alaska'da gerçekleştirilen görüşmeler Rusya-Ukrayna savaşının sonlandırılması arayışlarına yeni bir ivme kazandırmıştır" dedi.

Alaska Zirvesi'ni memnuniyetle karşılıyor, bu yeni sürecin Ukrayna Devlet... — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) August 16, 2025

"TÜRKİYE HAZIR"

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımının devamında şunlara yer verdi:

"Yeni sürecin Zelenskiy'nin de katılımıyla kalıcı barışın temelini atmasını diliyoruz. Türkiye barışın tesisi için her türlü katkıyı sağlamaya hazır"