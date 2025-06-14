İSTANBUL 24°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Haziran 2025 Cumartesi / 18 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,5851
  • EURO
    45,6681
  • ALTIN
    4328.32
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Türkiye'den ''hazırız'' mesajı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump arasında gündem: İran-İsrail
Güncel

Türkiye'den ''hazırız'' mesajı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump arasında gündem: İran-İsrail

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü. Görüşmede, İsrail ile İran arasındaki çatışma, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin gerilimde kontrol dışı bir tırmanmanın önlenmesi için elinden geleni yapmaya hazır olduğunu ifade etti.

AA14 Haziran 2025 Cumartesi 22:07 - Güncelleme:
Türkiye'den ''hazırız'' mesajı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump arasında gündem: İran-İsrail
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump'la telefon görüşmesinde, İsrail ile İran arasındaki çatışma, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

"ELİMİZDEN GELENİ YAPMAYA HAZIRIZ"

İletişim Başkanlığının resmi X hesabından görüşmeye ilişkin detaylı bilgi verildi. Açıklamada şunlar yer aldı:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede İsrail ile İran arasındaki çatışma, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Türkiye'nin İran ile İsrail arasındaki gerilimi yakından takip ettiğini, Türkiye'nin başlatılan nükleer müzakereleri, anlaşmazlığın çözümü için tek yol olarak gördüğünü ifade etti.

Bu çerçevede Cumhurbaşkanımız, ABD'nin anlaşmazlığın çözümü için nükleer müzakerelerin devam etmesi gerektiğine dair görüşünü desteklediğimizi belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin gerilimde kontrol dışı bir tırmanmanın önlenmesi için elinden geleni yapmaya hazır olduğunu ifade etti.

ÖNERİLEN VİDEO

Esenyurt'ta bıçaklı yumruklu kavga kameralarda! Tartıştığı şahsın ayağını arabanın kapısına sıkıştırarak kırdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.