Türkiye'den Heniyye suikastına peş peşe çok sert tepki: Lanetliyoruz

Hamas lideri İsmail Heniyye'nin, İran'ın başkenti Tahran'da kaldığı konutunda uğradığı saldırıda şehit edildiği bildirildi. Alçak suikaste Türkiye'den tepkiler peş peşe geldi.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: BU SALDIRI, AYNI ZAMANDA GAZZE'DEKİ SAVAŞI BÖLGESEL BOYUTA YAYMA HEDEFİ TAŞIMAKTADIR

Dışişleri Bakanlığı, Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Heniyye'nin Tahran'da gerçekleştirilen suikast sonucu öldürülmesini kınadı.

Bakanlık, suikaste ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Heniyye'nin Tahran'da gerçekleştirilen alçakça bir suikast sonucu katledilmesini lanetliyoruz. Kendi vatanlarında, kendi devletlerinin çatısı altında huzur içinde yaşayabilmek için Heniyye gibi yüz binlerce şehit veren Filistin halkına başsağlığı diliyoruz." denildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin barışa erişme niyetinde olmadığının bir kez daha gözler önüne serildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu saldırı, aynı zamanda Gazze'deki savaşı bölgesel boyuta yayma hedefi taşımaktadır. Uluslararası toplum İsrail'i durdurmak için harekete geçmediği takdirde, bölgemiz çok daha büyük çatışmalarla karşı karşıya kalacaktır. Türkiye, Filistin halkının haklı davasını desteklemeyi sürdürecektir."

SİYASİLERDEN PEŞ PEŞE AÇIKLAMA

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş:

"Onlar, başlarına bir musibet geldiğinde, 'Doğrusu biz Allah'a aidiz ve kuşkusuz O'na döneceğiz' derler."

Gazze'nin şehidler kervanına bir büyük mücahid daha katıldı. Filistin davasının siyasi lideri, ailesinden onlarca şehid vermiş İsmail Heniyye kardeşimiz insanlık düşmanı, katliamcı siyonist İsrail yönetiminin alçakça saldırısıyla şehid edildi. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum, makamı âli, mekânı cennet olsun.

İnandığı gibi yaşadı, yaşadığı gibi öldü. Filistin davasına adadığı ömür, verdiği mücadele nesillere örnek oldu. Çocuklarının ve torunlarının şehadeti ardından gösterdiği vakur duruşu ve sarsılmaz inancı karşısında Rabbim onu da şehidlikle mükâfatlandırdı.

Merhum Aliya İzzetbegoviç'in dediği gibi; "Bizi toprağa gömdüler fakat tohum olduğumuzu bilmiyorlardı."

Tüm Filistin halkına ve Özgür Filistin davasına gönül vermiş insanlara sabır ve başsağlığı diliyorum.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Filistin davasının önde gelen isimlerinden Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin Tahran'da gerçekleştirilen siyonist bir suikast sonucu katledilmesini lanetliyoruz. Haniye, Filistin halkı ve vatanı için mücadele ederken katillerin saldırısı sonucunda şehit oldu. Bu suikast Netanyahu Hükümetinin bir soykırım ve katliam şebekesi olduğunu bir kere daha gösterdi. Kardeş Filistin halkının haklı davası er ya da geç bu katilleri yenecektir.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Tahran'da uğradığı saldırı sonucunda şehit olan, haklı bir direnişin simgesi Hamas'ın lideri, Gazze halkının yiğit evladı İsmail Haniyye'ye Cenâb-ı Hak'tan rahmet diliyorum. Onun mücadele dolu hayatı, mazlumların sesi olarak tarihe geçmiştir. Başta Filistinli kardeşlerimiz olmak üzere, tüm İslam âleminin başı sağ olsun. Rabbim, bizleri zulme karşı direnenlerden eylesin.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu:

"Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler sanma! Bilâkis onlar diridirler."

Rabbim; Tahran'da uğradığı suikast sonucu şehit olan Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin şehadetini kabul eylesin. Filistin'in haklı davasını sonuna kadar savunacağız.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: Tahran'da uğradığı alçak saldırı sonucu şehit olan, Filistin halkının haklı mücadelesinin temsilcisi, Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Heniyye'yi rahmetle anıyorum. İnsanlığın vicdanını karartan Netanyahu ve soykırımcı çetesi cezalarını elbet çekecek. Adalet mutlaka tecelli edecektir. Filistin halkına ve kalbi Filistin'de atan tüm İslam alemine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Siyonstler Tahran'da hain bir suikast düzenledi ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'yi şehit etti. Bu alçakça suikasti lanetliyorum. Filistin davası bu tür hain suikastlerle bitirilemeyecek kadar kutsal bir davadır ve güçlenerek devam edecektir. Haniye'ye Allah'tan rahmet, mazlum Filistin halkına başsağlığı diliyorum.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Tahran'da uğradığı kalleş suikast sonucu şehit olan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye Allah'tan rahmet, Filistinli kardeşlerimize başsağlığı ve sabır diliyorum. Ömrünü bağımsız Filistin'e adayan İsmail Heniyye, davası için verdiği mücadeleyle daima hatırlanacak ve hayırla yad edilecektir. İşgalci ve soykırımcı İsrail yönetimi, barıştan yana değil savaştan yana olduğunu bir kez daha kirli bir saldırı ile göstermiştir. Türkiye olarak mazlum Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya, zalimlerin ise karşısında durmaya devam edeceğiz.